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Объявлен сбор денег на новые памятники родителям Василя Быкова

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  • 23.05.2017, 21:14
Фото: «Радыё Свабода»

На новые памятники потребуется около 500 долларов.

Журналист и общественный активист Глеб Лободенко объявил сбор денег на новые памятники для родителей Василя Быкова и сестры писателя Валентины Владимировны. Об этом он написал в своем аккаунте в Фейсбуке.

По подсчетам Лободенко, на новые памятники потребуется около 500 долларов.

«Начал собирать деньги на новые памятники для родителей Василя Быкова, а также на памятник для Валентины Владимировны — сестры писателя. За вчерашний день студенты минской МОВА НАНОВА и еще два неравнодушных человека из Фейсбука пожертвовали 50 долларов и 197 рублей. Окончательная сумма за три памятника еще уточняется, но она должна быть около 500 долларов по предварительным прикидок. Присоединяйтесь, друзья!» — написал журналист.

Памятники на могилах родителей писателя сделаны из гранитной крошки. Срок их эксплуатации — 30-40 лет. Сами памятники начали осыпаться.

«Родственники Василя Быкова как могут подмазывают их цементом, но от памятника мамы отвалилась фотография, на памятнике отца ее и не было. На этих памятниках русские надписи. Подозреваю, что сам Василь Владимирович не занимался этим вопросом», — рассказал Лободенко в комментарии «Радыё Свабода».

Он считает, что восстановление памятников родственникам Народного писателя должно стать общественным делом.


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