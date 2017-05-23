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Виктор Данилов просит белорусов писать патриотам больше писем

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  • 23.05.2017, 21:51
Фото: «Радыё Свабода»

Написать задержанным по «делу патриотов» может каждый.

«Наша Нива» продолжает публиковать письма из неволи белорусских патриотов, которые находятся в следственных изоляторах по подозрению в «подготовке массовых беспорядков».

«Приходил адвокат. Рассказал, как дела наши движутся. Что происходит вокруг. К сожалению, не много информации я имею об окружающем. Пожалуйста, подпишите меня на «Народную волю», «Нашу Ниву». Телевизора у нас нет — и это очень радует. Голова отдыхает. Но с информацией, конечно, тяжеловато».

«Пишут много людей, как я говорил, это чудесно. Очень хочу верить, что и остальным ребятам пишут не меньше. Пишите им. Может и девушек попросите — у Вовки [Владимира Румянцева. — Прим.] 30 мая день рождения. Ему очень приятно будет».

«Дни теперь немного однообразные. От рассвета до заката. Начал читать «Дикую охоту…». Готичненько, как сейчас принято говорить. Очень хорошо пошло. Я даже пытаюсь себя в чтении сдерживать. Во-первых, чтобы глаза отдыхали, во-вторых, чтобы растянуть удовольствие».

Написать задержанным по «делу патриотов» может каждый:

Абрамов Алексей Анатольевич

220050, Минск, Главпочтамт, а/я 8

Белявский Андрей Валерьевич

220050, Минск, Главпочтамт, а/я 8

Данилов Виктор Константинович

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Дундуков Андрей Вячеславович

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Зимницкий Александр Антонович

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Ковальчук Иван Викторович

220050, Минск, Главпочтамт, а/я 8

Комлик-Яматин Андрей Игоревич

220050, Минск, Главпочтамт, а/я 8

Кунцевич Сергей Владимирович

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Лозовский Мирослав Владимирович

220050, Минск, Главпочтамт, а/я 8

Мороз Виктор Геннадьевич

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Новик Дмитрий Николаевич

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Пашкевич Тимур Витальевич

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Румянцев Владимир Сергеевич

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Стрибульский Сергей Сергеевич

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Евдаха Александр Анатольевич

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Федоров Владимир Валерьевич

220050, Минск, Главпочтамт, а/я 8


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