Виктор Данилов просит белорусов писать патриотам больше писем

Виктор Данилов просит белорусов писать патриотам больше писем1
- 23.05.2017, 21:51
Написать задержанным по «делу патриотов» может каждый.
«Наша Нива» продолжает публиковать письма из неволи белорусских патриотов, которые находятся в следственных изоляторах по подозрению в «подготовке массовых беспорядков».
«Приходил адвокат. Рассказал, как дела наши движутся. Что происходит вокруг. К сожалению, не много информации я имею об окружающем. Пожалуйста, подпишите меня на «Народную волю», «Нашу Ниву». Телевизора у нас нет — и это очень радует. Голова отдыхает. Но с информацией, конечно, тяжеловато».
«Пишут много людей, как я говорил, это чудесно. Очень хочу верить, что и остальным ребятам пишут не меньше. Пишите им. Может и девушек попросите — у Вовки [Владимира Румянцева. — Прим.] 30 мая день рождения. Ему очень приятно будет».
«Дни теперь немного однообразные. От рассвета до заката. Начал читать «Дикую охоту…». Готичненько, как сейчас принято говорить. Очень хорошо пошло. Я даже пытаюсь себя в чтении сдерживать. Во-первых, чтобы глаза отдыхали, во-вторых, чтобы растянуть удовольствие».
Написать задержанным по «делу патриотов» может каждый:
Абрамов Алексей Анатольевич
220050, Минск, Главпочтамт, а/я 8
Белявский Андрей Валерьевич
220050, Минск, Главпочтамт, а/я 8
Данилов Виктор Константинович
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Дундуков Андрей Вячеславович
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Зимницкий Александр Антонович
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Ковальчук Иван Викторович
220050, Минск, Главпочтамт, а/я 8
Комлик-Яматин Андрей Игоревич
220050, Минск, Главпочтамт, а/я 8
Кунцевич Сергей Владимирович
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Лозовский Мирослав Владимирович
220050, Минск, Главпочтамт, а/я 8
Мороз Виктор Геннадьевич
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Новик Дмитрий Николаевич
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Пашкевич Тимур Витальевич
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Румянцев Владимир Сергеевич
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Стрибульский Сергей Сергеевич
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Евдаха Александр Анатольевич
220030, Минск, ул. Володарского, 2
Федоров Владимир Валерьевич
220050, Минск, Главпочтамт, а/я 8