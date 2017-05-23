Трамп просит у Конгресса 1,6 миллиарда на строительство стены с Мексикой 1 23.05.2017, 22:01

Эта сумма значительно ниже стоимости всего проекта.

Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса 1,6 миллиарда долларов на финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Эта сумма значительно ниже стоимости всего проекта, с критикой которого выступали как демократы, так и некоторые республиканцы-консерваторы, передает «Голос Америки».

Согласно февральской смете Министерства внутренней безопасности США (DHS), стоимость проекта по строительству стены составила 21,6 миллиарда долларов, однако в опубликованной во вторник полной версии проекта бюджета на 2018-й год, Белый дом запросил на строительство стены всего 1,6 миллиарда.

По словам двух помощников конгрессменов, столь скромный запрос объясняется тем, что Белый дом признает невозможность получить финансирование в полном объеме, учитывая оппозицию со стороны консервативного блока в Конгрессе «Кокус свободы», а также противостояние демократов в обеих палатах Конгресса.

Если Трамп не сможет заручиться более широкой поддержкой и получить больше бюджетных средств на строительство стены в следующем финансовом году, он не сможет выполнить свое предвыборное обещание «построить большую красивую стену», сказали помощники конгрессменов.

В проекте бюджета, который включает прогноз бюджетных расходов во всех сферах правительства на 10 лет вперед, не указано выделение средств на строительство стены в предстоящее десятилетие.

«Мы со всей серьезностью относимся к вопросу о строительстве стены», – сказал директор Бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни во вторник. По его словам, администрация Трампа еще анализирует различные варианты строительства стены.

Запрошенные 1,6 миллиарда позволят администрации построить части обещанной стены. Трамп заявлял, что найдет пути заставить Мексику оплатить ее строительство, однако для начала Конгресс должен выделить ресурсы на этот проект.

Как заявляли ранее представители «Кокуса свободы» в нижней палате Конгресса, Трампу необходимо продемонстрировать, каким образом он собирается возмещать стоимость строительства стены – проекта, который демократы полностью отвергают.

Принимая во внимание оппозицию в Конгрессе, Белый дом не стал запрашивать средства на осуществление этого проекта в 2017-м финансовом году, отметив, что вопрос будет рассматриваться при обсуждении бюджета на следующий финансовый год.

По словам одного из помощников конгрессмена, Трамп до сих пор не смог заручиться необходимой поддержкой.

На сегодняшний день, DHS объявило тендер на разработку вариантов стены, выделив на это 20 миллионов долларов из своего бюджета, однако пока не определило компанию-подрядчика, которая будет осуществлять этот проект.

Согласно рабочей записке Министерства внутренней безопасности сенатскому комитету, один миллиард долларов позволит ведомству построить ограждающую дамбу протяженностью 55 километров в долине Рио-Гранде в Техасе и частично заменить 23 километра заградительного барьера в Сан-Диего.