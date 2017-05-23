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Белыничские страдания

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  • 23.05.2017, 22:38
Фото: 6tv.by

Почему колхоз «Родина» не накормит весь район.

На минувшей неделе в лучшем сельхозпредприятии Белыничского района – СПК “Колхоз “Родина” – прошел республиканский семинар по вопросам заготовки травянистых кормов в сельскохозяйственных организациях страны. Участие в семинаре приняли министр сельского хозяйства Леонид Заяц, его заместители, руководители и специалисты со всей страны, пишет 6tv.by.

Безусловно, поучиться в СПК “Колхоз “Родина” есть чему. Благодаря многолетнему руководителю хозяйства Александру Лапотентову, специалистам и простым труженикам коллектива, “Родина” на протяжении многих лет является лучшим сельхозпредприятием Белыничского района, да и не только. Уже на протяжении многих лет в кооперативе заготавливают полутарогодичный запас травяных кормов для зимовки скота. Это позволяет не только прокормить собственное поголовье, но и постоянно выручать менее расторопных соседей.

Вот и сейчас после этого, очередного, семинара, гости высказывали свое восхищение отлаженностью технологии заготовки кормов в хозяйстве. Но многих в Белыничском районе волнует совсем иная проблема, – смогут ли заготовить корма и дальше хоть как-то выживать другие местные сельхозпредприятия?

Кроме единственного сельхозкооператива в районе сейчас имеется четыре акционерные общества – Белыничское ОАО «Агросервис», ОАО «Белыничи», ОАО «Новая Друть», ОАО «Белыничский райагропромтехснаб». Все эти хозяйства созданы путем многочисленных укрупнений, но это нисколько не повлияло на их экономическую эффективность в положительную сторону. Вроде бы, официально, и «чистых» банкротов нету, однако все эти ОАО фактически едва выживают благодаря дотациям и отсрочкам по выплате кредитов.

Как известно, основные деньги сельхозпредприятиям сейчас приносит реализация молока. О какой экономической эффективности сельхозпредприятий можно говорить, если в прошлом 2016 году в Белыничском районе был поставлен антирекорд – «сминусовали» по 632 килограмма молока от каждой коровы. На 12,7% сократилось валовое производство молока, уменьшилась его реализация. В итоге район, в котором в лучшие годы надаивали более 5500 кг молока от коровы, в прошлом году скатился до надоя в 4488 кг. По итогам года председатель Белыничского райисполкома Михаил Кодатенко получил выговор, но на своем месте все же удержался.

В этом году ситуация улучшилась, но совсем не на много. По валовым показателям и продуктивности в животноводстве по итогам первого квартала 2017 года Белыничский район находится на 61 месте в стране, хотя еще совсем недавно уверенно входил в первую тридцатку.

И в то, что ситуация хоть как-то улучшится, верится очень слабо. В хозяйствах района, за исключением всё той же «Родины», большинство сельскохозяйственной техники не прошло техосмотр – у хозяйств попросту нет для этого денег. Как нету денег и на закупку запчастей, а ведь времени на проведение ремонта практически не осталось – травы необходимо убрать да выколашивания и цветения, иначе качество кормов резко ухудшится.

К тому же урожай трав первого укоса в Белыничском районе весьма посредственный, это видно невооруженным взглядом любому сельчанину. Далеко не факт, что второй укос будет лучше – судя по нынешней погоде, скорее, наоборот.

Так что не удивлюсь, если будущей зимой «прогрессивные» ОАО Белыничского района снова потянутся с протянутой рукой за помощью в «несовременный» кооператив «Колхоз «Родина».

Интересно только, почему министр сельского хозяйства и другие высокие руководители не удосужились посетить какое-либо иное хозяйство района, – ОАО «Агросервис», например. Ведь это бы позволило им познакомиться с реальным положением дел в рядовых сельхозпредприятиях, посмотреть, насколько выполнимы доводимые чиновниками задания.

Возможно, потому, что они сами все прекрасно понимают. Даже «Родина» не сможет вытащить из провала весь Белыничский район…


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