Оршанский протеже Лукашенко «выздоровел», но молчит 5 24.05.2017, 7:43

Леонид Пеньковский

Фото: gztzara.by

Председатель Оршанского райисполкома общается с прессой через своего зама.

Председатель Оршанского райисполкома Леонид Пеньковский уже вчера был и здоров и принимал участие в выездном заседании правительства, которое прошло в Оршанском районе.

Правда, интервью не давал и «на камеры» не светился. За местную власть перед журналистами отдувался его зам Сергей Пац.

Однако на сайте правительства есть фото, где запечатлен Леонид Пеньковский. Это именно он держится за автомобиль, пишет сайт belaruspartisan.org.

Фото: Беларускі партызан

Никаких новых подробностей того, почему новый руководитель Орши вдруг настолько исчез, но правоохранители запросили разрешения у руководства области (или наоборот) ворваться к нему в дом, чтобы проверить, что случилось, не появилось.