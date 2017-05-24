Оршанский протеже Лукашенко «выздоровел», но молчит

Оршанский протеже Лукашенко «выздоровел», но молчит5
- 24.05.2017, 7:43
Председатель Оршанского райисполкома общается с прессой через своего зама.
Председатель Оршанского райисполкома Леонид Пеньковский уже вчера был и здоров и принимал участие в выездном заседании правительства, которое прошло в Оршанском районе.
Правда, интервью не давал и «на камеры» не светился. За местную власть перед журналистами отдувался его зам Сергей Пац.
Однако на сайте правительства есть фото, где запечатлен Леонид Пеньковский. Это именно он держится за автомобиль, пишет сайт belaruspartisan.org.
Никаких новых подробностей того, почему новый руководитель Орши вдруг настолько исчез, но правоохранители запросили разрешения у руководства области (или наоборот) ворваться к нему в дом, чтобы проверить, что случилось, не появилось.