Вадим Скрипченко: Смысл жизни заключается в том, чтобы суметь восемь раз подняться 24.05.2017, 8:31

Вадим Скрипченко

Белорусский тренер выразил желание остаться в «Крыльях» и работать дальше.

Главный тренер «Крыльев Советов» белорус Вадим Скрипченко рассказал о желании продолжить работу с самарской командой, несмотря на вылет в ФНЛ по итогам сезона, сообщает pressball.by.

«Камень на душе, но что сделаешь. Каждый может семь раз упасть, и команда в целом может упасть. Но смысл жизни заключается в том, чтобы суметь восемь раз подняться. Надеюсь, наша команда и самарский футбол поднимутся на новую ступень, и мы начнем жить по-другому, будем получать удовольствие от игры, обязательно вернемся в премьер-лигу.

Остаюсь ли я? У меня есть действующий до 31 мая контракт. Но сейчас надо, чтобы эмоции немного улеглись. Прерогатива руководства — решать мою судьбу. Мое желание, конечно, остаться и работать дальше, — заявил 41-летний белорусский специалист в интервью программе «8-16», - заявил Скрипченко.

«Крылья Советов» в заключительном туре чемпионата России проиграли дома со счетом 1:3 «Тереку» и финишировали на 15-й строчке в таблице.