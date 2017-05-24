Известные российские актеры начали кампанию в защиту режиссера Кирилла Серебренникова 24.05.2017, 8:39

Кирилл Серебренников

ФСБ обвинило режиссера в «хищении» крупной суммы.

Во вторник в Москве прошли обыски в «Гоголь-центре», дома у художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова и директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум, сообщает «Дождь».

«Интерфакс» также сообщил об обыске на «Винзаводе», однако сам центр это опроверг. Обыски связаны с хищениями 200 миллионов рублей бюджетных средств, которые выделялись на театральные постановки в 2011-2014 годах. Несмотря на то что Серебренников проходит по делу лишь как свидетель, театральное сообщество заявило о том, что потрясено случившимся.

Что произошло

Следователи СК в сопровождении сотрудников ФСБ пришли с обысками в квартиру Кирилла Серебренникова на Пречистенке около 9:00. Первой об этом написала в фейсбуке глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова, после чего ее аккаунт был заблокирован. Довольно быстро у дома, в котором проживает режиссер, стали собираться представители прессы. Проводившие обыск сотрудники ФСБ просили их разойтись, чтобы не навредить режиссеру.

Эти внушения мало кого убедили. Наоборот, людей стало больше. Днем возле театра появился православный активист Дмитрий Энтео с плакатом «Мы требуем защитить нашу культуру от кощунства и коррупции». В спор с ним вступил актер театра Серебренникова Никита Кукушкин.

Во вторник утром сотрудники ОМОНа появились и в «Гоголь-центре» на улице Казакова. В это время в театре проходила репетиция спектакля «Мертвые души», ее прервали. Правоохранители попросили находившихся в тот момент в здании 50 сотрудников театра пройти в большой зал, где у них забрали телефоны.

С обысками также пришли к директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, которая раньше возглавляла один из департаментов Министерства культуры. «Интерфакс» также сообщил об обыске в центре современного искусства «Винзавод», однако сама площадка опровергла эту информацию. Не нашел сотрудников правоохранительных органов в здании «Винзавода» и журналист Дождя.

Около 15:30 Серебренников вышел из квартиры в сопровождении сотрудников ФСБ. Они вынесли несколько пакетов, которые отнесли в служебный автомобиль. «Сейчас мы поедем и выясним, что мне предъявляют, потому что я в полном шоке и недоумении», — сказал режиссер. Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов вели себя корректно и обещал рассказать подробности позже.

Почему пришли с обысками

Первым о причинах обысков сообщил РБК. Как писало издание, Серебренников проходит по делу о хищениях на сумму более миллиона рублей. Позднее «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник уточнил, что худрук «Гоголь-центра» проходит свидетелем по делу о растрате в театре. Ущерб по делу собеседник агентства оценил в 35 миллионов долларов. Другую сумму назвала «Медуза» — 66,5 миллионах рублей. По данным издания, эти деньги департамент культуры Москвы выделил на проект Кирилла Серебренникова «Платформа», направленные на популяризацию культуры. От имени департамента культуры договор заключала нынешний глава РАМТа Апфельбаум. По информации «Медузы», дело завели по статье «Мошенничество в особо крупном размере», а обыск у Серебренникова провели без решения суда. Издание со ссылкой на постановление о проведении обыска, которое выдал следователь Федутинов, сообщило, что речь идет о «случае, не терпящем отлагательств».

Сотрудники ФСБ перед зданием театра

Согласно официальной информации, обыски проходят в рамках дела о хищении бюджетных средств на сумму около 200 миллионов рублей, сообщил СК. По данным следствия, они были похищены неустановленными лицами из руководства автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» с 2011 по 2014 годы. Эти деньги государство выделило по постановлению правительства на развитие и популяризацию искусства.

Возможно, это дело связано со скандалом, в котором оказался центр в 2014 году. Несмотря на дотации из московского бюджета, тогда театр перестал оплачивать счета, но не отказывался от дорогостоящих премьер. После того, как сменился глава департамента культуры Москвы (вместо Сергея Капкова занял Александр Кибовский) в театре назначили нового директора Анастасию Голуб, которая инициировала проверку хозяйственной деятельности «Гоголь-центра». Это привело к тому, что театр отказался от премьер и объявил о долгах в 60 млн рублей (по данным источников «Новой газеты» в мэрии, долги составляли 80 млн рублей) и обратился за помощью в департамент культуры Москвы. Кибовский заявил, что театр убыточен, а Голуб ушла оттуда через несколько месяцев. Серебренников отметил, что пересмотр экономической модели театра был связан с общеэкономической ситуацией в стране.

Что такое «Платформа» и «Седьмая студия»

Постановки Серебренникова часто вызывали резкую критику. Например, «Золотого петушка» в Большом критиковали за слишком смелую интерпретацию классики и участие в постановке обнаженных актеров. В интервью Esquire Капков рассказывал, что за постановками в «Гоголь-центре», который Капков возглавляет с 2012 года, внимательно следили чиновники. «Как правило, после разбора ситуации претензии исчезали. Например, один раз меня пытались обвинить в том, что я даю деньги и позволяю Серебренникову ставить спектакли про фашистов и нацистов. А потом выяснилось, что постановка была по книге Захара Прилепина, за которую он получил премию от Минкульта, а спектакль был не в «Гоголь-Центре», а на «Платформе», — сказал он.

«Платформа» — экспериментальный проект по популяризации современного искусства, который открылся в октябре 2011 года на «Винзаводе». Его автором и художественным руководителем с 2011 по 2014 годы был Серебренников. Проект объединил на одной площадке четыре направления — музыку, танец, театр и медиа.

«Седьмая студия» — это созданная Серебренниковым в 2012 году театральная группа, в которую вошли студенты его актерско-режиссерского курса во МХАТе. «Седьмая студия» выступала в МХТ им. Чехова, «Винзаводе». Позже актеры проекта стали резидентами «Гоголь-центра».

В 2014 году «Седьмая студия» ставила спектакль «Феи» французского режиссера Давида Бобе и драматурга Ронана Шено. Спектакль ставили в МХТ им. Чехова, а затем в «Гоголь-центре». В ноябре 2014 года «Гоголь-центр» заключил контракт с «Седьмой студией» на передачу прав на постановку спектакля на сцене «Гоголь-центра». Как следует из документации на сайте госзакупок, сумма контракта составила 361 тысячу рублей.

В 2014 году труппа «Седьмой студии» отправлялась на гастроли во Францию. Артисты собирались показать два спектакля из репертуара «Гоголь-центра», поставленных французским режиссером Давидом Бобе, руководителем компании Rictus: «Гамлет» и «Метаморфозы».

Реакция общества и властей

Олег Табаков, Марк Захаров, Евгений Миронов и другие именитые актеры подписали письмо в поддержку худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, у которого во вторник прошли обыски по уголовному делу, заявила журналистам актриса Чулпан Хаматова, сообщает РИА «Новости».

«Мы все знаем его как честного, порядочного и открытого человека. Работа талантливого руководителя и всего театра была прервана внезапным обыском. Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся, что следствие будет проходить объективно и справедливо, без излишней жестокости к лицам, которых коснулось расследование, и не нарушит творческую деятельность театра, труппы и самого Кирилла Серебренникова», — сказала Хаматова.

По ее мнению, Серебренников — «один из самых ярких российских режиссеров, чьи заслуги признаны не только у нас в стране, но и во всем мире». Коллеги и друзья режиссера из «Гоголь-центра», отметила Хаматова, потрясены случившимся, но не намерены отменять спектакли.

Фронтмен TeslaBoy Антон Севидов выступает перед зданием театра

Под письмом, которое зачитала Хаматова, по ее словам, подписались Олег Табаков, Марк Захаров, Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Марина Александрова, Нина Зархи, редакция журнала «Искусство кино» и другие.

Минкультуры подтвердило, что выделило студии Серебренникова 216 млн рублей.

Обыски у Серебренникова, в возглавляемом им театре и по ряду других адресов прошли сегодня утром в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета в 2014 году автономной некоммерческой организации «Седьмая студия».

Как отметил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах Москвы, статус Серебренникова по уголовному делу станет понятен после допроса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее призвал не политизировать обыски у Серебренникова и в «Гоголь-центре». По его словам, «речь идет о подозрении в хищении бюджетных средств», «никакой ни политики, ни творчества — ничего там нет».