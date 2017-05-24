Ученые нашли новые гены, связанные с интеллектом 4 24.05.2017, 9:04

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Наследуемость у открытых генов оказалась очень высокой.

До сих пор специалисты знали лишь о нескольких генах, имеющих отношение к интеллекту. Теперь исследователи из Амстердамского свободного университета обнаружили 52 таких гена. О связи 40 из них с интеллектом не было известно раньше. Многие из найденных генов влияли не только на уровень интеллекта, но и на рост, фигуру и склонность к курению.

Ученые проанализировали геномные данные и оценили уровень интеллекта 78000 человек. Исследователи нашли 40 новых генов, связанных с интеллектом. Большая часть этих генов экспрессировалась в тканях головного мозга. Наследуемость у генов оказалась высокой, пишет The Daily Mail.

Обнаруженные гены также были связаны с достижениями в учебе, высоким ростом и расстройствами аутистического спектра (РАС). Еще они снижали риск болезни Альцгеймера, курения, шизофрении, наличия депрессивных симптомов, высокого Индекса массы тела (ИМТ) и ожирения. Гены объясняли до 20% различий в результатах тестов на интеллект.