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Имя Павла Шеремета появится на мемориале Музея новостей в США

  • 24.05.2017, 9:09
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Павел Шеремет

Торжественная церемония пройдет 5 июня.

Имя убитого в Киеве журналиста Павла Шеремета появится на мемориале Музея новостей (Newseum) в Вашингтоне, сообщил музей в пресс-релизе (перевод – korrespondent.net).

Отмечается, что имя Шеремета будет добавлено на мемориал в числе 14 имен погибших в 2016 году журналистов в ходе церемонии 5 июня.

В списке также наши погибшие коллеги из Афганистана, Бразилии, Индии, Ирака, Ливии, Мексики, Сирии и Сомали. С учетом новых фамилий мемориал музея будет насчитывать имена 2285 погибших журналистов и работников СМИ с 1837 года.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. Ни исполнители, ни заказчики этого преступления не найдены.


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