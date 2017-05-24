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Усманов – Навальному: «Тьфу на тебя еще раз, Алексей Полиграфыч»

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  • 24.05.2017, 10:49
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Алишер Усманов
Фото: ТАСС

Российский миллиардер записал еще одно скандальное видео.

Миллиардер Алишер Усманов записал второе видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному. Ролик опубликован на странице бизнесмена в сети «ВКонтакте».

«Я вообще-то ждал извинений, а не приглашения на дебаты. Вместо этого услышал очередные оскорбления, ложь, дешевый популизм», – заявил Усманов.

По его словам, подобного персонажа «с огромной разрухой в голове» уже описал в своей повести «Собачье сердце» писатель Михаил Булгаков.

«Ты не просто демагог, а высокохудожественный врун. <…> Врал-то ты персонально и извиняться надо тебе персонально. Сделай первый шаг: скажи хоть «ошибся я», тебе полегчает, Алексей Полиграфыч Навальный. И вообще, какие дебаты? <…> У нас теперь дебаты будут в суде. Там тебе и объяснят разницу между правдой и ложью», – сказал Усманов.

«Тьфу на тебя еще раз», – подытожил бизнесмен. Он также поблагодарил всех, кто смотрел первый его ролик с обращением к Навальному и высказал свои мнения, в том числе и «очень нелестные».

Первое видеообращение к Навальному Усманов опубликовал 18 мая, отвечая на обвинения, выдвинутые в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, посвященном ;«тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В ролике бизнесмен назвал оппозиционера «лузером», а закончил свое обращение словами «Тьфу на тебя, Алексей Навальный». Последний расценил видео как угрозу, но предложил Усманову принять участие в дебатах.


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