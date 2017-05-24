Милиционера привлекли к ответственности за нецензурную брань 2 24.05.2017, 11:19

Галина Логацкая

Фото: «Радыё Свабода»

Активистка добилась привлечения сотрудника милиции к ответственности за сквернословие.

В начале марта активистка профсоюза РЭП, минчанка Галина Логацкая хотела попасть на прием к заместителю начальника Московского РУВД Минска Николаю Рудницкому.

Перед этим на женщину был составлен протокол опроса за участие в Марше рассерженных белорусов 17 февраля и она решила просить сотрудников милиции, чтобы те не составляли административного протокола, поскольку не считает, что она совершала противоправные действия, сообщает ПЦ «Весна».

В результате «теплого приема», который оказали правоохранители в РОВД, женщину унижали, таскали за волосы, нецензурно выражались. Она получила при этом телесные повреждения и в конце концов, скорая помощь отвезла ее в больницу. Помимо этого, ее самую обвинили в сквернословии и составили соответствующий протокол, правда дело позже прекратили. Чувствуя, что события развиваются непредсказуемо Логацкая успела записать часть своей «беседы» с сотрудниками милиции на телефон.

Через несколько дней Логацкая обратилась к судмедэкспертам, которые установили наличие на теле кровоподтеков и гематом. По получении письменного заключения судебно-медицинской экспертизы она, имея на руках доказательства противоправного поведения сотрудников милиции, подала заявление в Московское районное отделение Следственного комитета о возбуждении уголовного дела. Да только где там!

В ходе проведенной проверки следователи пришли к выводу, что точно установить, при каких обстоятельствах возникли телесные повреждения на теле Логацкай не представляется возможным. При этом правда, благодаря аудиозаписи, следователи признали факт некорректного поведения сотрудниками Н. Руцким и Ю. Михаленком, а именно - что последний действительно не сдержался и высказался в ее адрес нецензурной бранью.

В результате следователь Московского райотдела СК В. Соколова постановила отказать в возбуждении уголовного дела, поскольку не нашла в действиях милиционеров состава преступления.

Не согласившись с таким решением Галина Логацкая с помощью юристов Правозащитного центра «Вясна» подала жалобы на имя начальника Московского районного отделения СК и в Прокуратуру Московского района Минска.

В жалобе женщина отмечает, что следователем В. Соколовой «не было дано надлежащей правовой оценки действиям Н. Руцкого и Ю. Михаленка, в ходе которых были причинены телесные повреждения. Исходя из диктофонной записи, на которой действительно слышен шум, характерный при нанесении ударов, можно сделать вывод, что Руцкий и Михаленок неправомерно применяли в отношении меня физическое насилие».

Логацкая убеждена, что в действиях Руцкого имеются признаки преступления предусмотренного ч.3. ст 426 Уголовного кодекса: умышленное совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженных с насилием, страданием или унижением потерпевшего.

Однако и во второй раз следователи ответили Логацкай, что первоначальная проверка была проведена полно, во время ее все материалы жалобы были изучены всесторонне и поэтому оснований для отмены прежнего решения об отказе в возбуждении уголовного дела не имеется.

А вот прокуратура Московского района Минска посчитала иначе и своим решением от 10 мая отменила постановление СК «по причине неполноты проведенной проверки и направила материалы для проведения дополнительной проверки».

В то же время управление охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома, куда одновременно направила обращение Галина Логацкая, провело собственное служебное расследование, в ходе которого было выяснено, что в ходе прежней проверки выявлены факты грубого и нетактичного поведения со стороны старшего прапорщика милиции Ю. Михаленка, за что он привлечен к материальной ответственности (полностью лишен премии). Также сообщается потерпевшей, что материалы в отношении Михаленка направлены в товарищеский суд.

Признавая факт грубых поведения сотрудников милиции, нецензурную брань, тем не менее Московский РУВД вынес постановление о прекращении дела об административном правонарушении в связи с отсутствием в действиях Михаленка состава административного правонарушения по ст 17.1 (мелкое хулиганство) КоАП. Мол, умысла на нарушение общественного порядка у последнего не было.

Это именно та печально известная статью КоАП, которую сотрудники милиции часто используют, чтобы наказать участников акций протеста или активистов, утверждая, что последние сквернословили и размахивали руками. А вот на себя примерить «мелкое хулиганство» почему-то не хотят.