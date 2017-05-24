Восемь самых странных вещей, которые были обнаружены в пустыне 1 24.05.2017, 11:54

Некоторые находки настолько поразительны, что им и вовсе нет объяснения.

Пустыни занимают 1/3 часть суши нашей планеты. И чего только в них не находили: огромные корабли, сокровища и даже целые города. Но некоторые находки настолько странные и поразительные, что, кажется, им и вовсе нет объяснения.

Портал AdMe.ru собрал для вас 8 необычных вещей, которые были найдены в пустыне.

Магазин Prada

Посреди пустыни в Техасе стоит магазин Prada. Его полки заполнены дорогими сумками, украшениями и дизайнерской обувью. Однако приобрести их не удастся. Дело в том, что это инсталляция, цель которой — посмотреть, как будет выглядеть магазин вдали от цивилизации.

В первый же день после открытия бутик ограбили. После чего двери оборудовали усиленными замками и поставили небьющиеся окна. А вещи снова завезли и расставили по полкам.

Гигантская стрелка

В пустыне Аризоны на земле можно увидеть огромные 20-метровые каменные стрелки. В течение многих лет местные жители пытались разгадать их происхождение и строили самые смелые теории. В действительности указатели были установлены еще в 1911 году. До появления GPS и карт Google они помогали почтовым самолетам ориентироваться и доставлять посылки на западный берег.

Телефонная будка

В пустыне Мохаве в 1960 году в 13 км от ближайшей дороги установили телефонную будку. Предназначалась она для работников шахты и тех, кто заблудился. Но будка, стоявшая посреди пустыни, стала особенно популярна среди туристов.

Был даже некий Рик Карр, который жил возле будки 32 дня и ответил на 500 звонков, один из которых был даже из Пентагона. В 2000 году из-за скопления мусора и вандализма будку снесли. А про нее сняли целый фильм.

«Дыхание пустыни»

Это странное место расположено в восточном Египте и напоминает базу НЛО. На самом деле это инсталляция, созданная в 1997 году греческими художниками. Она находится вдали от цивилизации и занимает площадь в 100 тыс. кв. м. Считается, что «Дыхание пустыни» олицетворяет бесконечность песчаных путей.

Тайник видеоигр

Известная компания Atari в 1980 году производила так много продукции, что склады просто ломились от невостребованных видеоигр и приставок. От них нужно было срочно избавляться, и все эти «сокровища» решено было закопать где-нибудь в пустыне.

Клад искали много лет, но откопали только в 2014 году. В тайнике обнаружили тысячи видеоигр, приставок и коллекционных изданий в идеальном состоянии. Все найденное было выставлено на eBay и в момент распродано за большие суммы.

«Рука пустыни»

В пустыне Атакама на севере Чили из-под земли торчит огромная 11-метровая рука. Ее построили в 1992 году как символ уязвимости и беспомощности человека, тонущего в песках. Увидеть руку можно и на картах Google.

Секретный бассейн

Один находчивый австрийский художник построил самый настоящий элитный бассейн в пустыне Мохаве. Искупаться в холодной воде посреди жаркой пустыни может любой желающий. Вот только найти этот бассейн нелегко: рядом нет никаких ориентиров, а карты Google не определяют его местоположение.

Ливийское стекло

Ливийское стекло — это самый редкий минерал на планете, найти который можно только в песках Египта. Именно из него был сделан кулон, найденный в гробнице того самого Тутанхамона. Ученые до сих пор не выяснили историю его образования. Но одна из версий гласит, что 28 млн лет назад в пустыню упал огромный метеорит. Его температура расплавила песок, а ветер раскидал жидкую смесь по пустыне.