Какой сигнал Лукашенко подал «другим пеньковским» 3 Дмитрий Егоров

24.05.2017, 11:59

Что произошло в доме оршанского протеже – пока остается только догадываться.

Неслыханное дело – Александр Лукашенко упрекает, притом публично, Следственный комитет! Чьи интересы и благополучие могут быть выше интересов следствия? Ответ: интересы мелкого чиновника. И вот почему.

«Кто дал право к человеку, согласованному к назначению с президентом, вторгаться в дом? Ведь для того, чтобы правоохранительным органам даже вести какие-то расследования по человеку, который входит в кадровый реестр президента, необходимо согласие президента. Ворвались, начали что-то уточнять. Новый человек пришел работать. Клеймо на нем поставили. Нехороший сигнал», – вот такой разнос устроил глава государства руководителю Следственного комитета за действия силовиков в отношении председателя Оршанского райисполкома Леонида Пеньковского.

Эта цитата не зря стала публичной, прозвучала на государственном агентстве новостей БЕЛТА, попала в сообщение пресс-службы Лукашенко, отдельными замечаниями перепечатана в государственных СМИ. Это сигнал Александра Лукашенко к другим пеньковсим: что бы вы ни сделали – без моего ведома волос с нашей головы не упадет. Никто «копать» под вас не решится.

Что произошло в доме Пеньковского – пока остается только догадываться. О вторжении не рассказывали ни местные власти, ни собственно Следственный комитет. Леонид Константинович лично также рассказать не может, так как, по словам секретаря, «как раз поехал на район».

Сам Пеньковский остается для оршанцев «темной лошадкой», как определяет нового главу района независимый оршанский сайт. О новом начальнике ничего не знают жители района.

Но главное, что Александр Лукашенко хорошо знает, что человек этот кристально чистый. Как сотни других чиновников, которые входят в кадровый реестр Лукашенко. Но которые все же регулярно получаются коррупционерами и взяточниками. Но Лукашенко, который периодически утверждает на теплых должностях будущих коррупционеров, тут уже ни при чем.

В 2012 году, когда создавали Следственный комитет, вряд ли кто-то всерьез надеялся на независимость новой организации. В «политических» делах, которые на самом деле – самый настоящий криминал, Следственный комитет напоминал слепого котенка, которые робко тычется здесь и там, а толку нет. Так было, когда милиционеры ворвались к активисту Вячеславу Косинерову и сломали ему во время задержания челюсть в двух местах, но милиционеров так и не наказали.

Сейчас «слепой котенок» получает под хвост от хозяина за то, что следователи ворвались в дом чиновника – существа совершенного и непорочного. А глава СК Иван Носкевич, который от 2012 года не допустил, кажется, ни одного прокола с точки зрения Лукашенко, получает нагоняй с трансляцией через государственные СМИ.

Зато вторгаться к людям «вне реестра» – можно! Так было в Орше в марте, накануне акции протеста нетунеядцев.

СК заявил, что в одном из банков нашли 5-рублевую фальшивку, а потому решили устроить обыск в помещении, где собираются активисты и забрать оттуда всю технику. Только об этом Александр Лукашенко Носкевич ничего не сказал. Это не та «каста» граждан.

Дмитрий Егоров, belsat.eu