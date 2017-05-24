Алексей Шевченко: У белорусов есть отличный шанс вылететь на ЧМ-2018 24.05.2017, 12:06

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Российский журналист оценил шансы белорусских хоккеистов на чемпионате мира.

Алексей Шевченко рассказал, чего можно ожидать от выступления сборной Беларуси на ЧМ-2018, пишет pressball.by.

«На следующем чемпионате мира мы не встретимся с североамериканскими сборными на групповом этапе, и очень жаль. Из-за решения НХЛ не ехать на Олимпиаду следующий мировой турнир будет весьма представительным. Из НХЛ приедут все те, кто не будет занят в полуфинале Кубка Стэнли. И соглашаться будут охотнее. Россия встречается с командами Швеции, Чехии и Швейцарии — весьма неплохими коллективами. Есть у нас в группе загадочная Франция, которая обыграла Финляндию в Париже.

Беларусь, Словакия и Австрия устроит свое соревнование за выживание и у наших соседей есть отличный шанс вылететь. Дело в том, через два года турнир пройдет в Братиславе, и словаки точно не вылетят», — написал Шевченко.