закрыть
24 мая 2017, среда, 12:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Алексей Шевченко: У белорусов есть отличный шанс вылететь на ЧМ-2018

  • 24.05.2017, 12:06
Фото: Getty Images

Российский журналист оценил шансы белорусских хоккеистов на чемпионате мира.

Алексей Шевченко рассказал, чего можно ожидать от выступления сборной Беларуси на ЧМ-2018, пишет pressball.by.

«На следующем чемпионате мира мы не встретимся с североамериканскими сборными на групповом этапе, и очень жаль. Из-за решения НХЛ не ехать на Олимпиаду следующий мировой турнир будет весьма представительным. Из НХЛ приедут все те, кто не будет занят в полуфинале Кубка Стэнли. И соглашаться будут охотнее. Россия встречается с командами Швеции, Чехии и Швейцарии — весьма неплохими коллективами. Есть у нас в группе загадочная Франция, которая обыграла Финляндию в Париже.

Беларусь, Словакия и Австрия устроит свое соревнование за выживание и у наших соседей есть отличный шанс вылететь. Дело в том, через два года турнир пройдет в Братиславе, и словаки точно не вылетят», — написал Шевченко.


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля