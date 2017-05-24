Могилевский активист рассказал о «тюремных кровопийцах» 24.05.2017, 12:14

Дмитрий Люнтов

Фото: mspring.online

Дмитрий Люнтов был одним из лидеров Марша 15 марта, за что был арестован на пятнадцать суток и помещен в могилевский ИВС.

После выхода Дмитрий Люнтов заявил об антисанитарных условиях, в которых вынуждены содержаться узники ИВС. По информации mspring.online, они вместе с правозащитником Борисом Бухелем он направил жалобу прокуратуру и санитарно-эпидемиологическую службу.

— После суда около 9 вечера я попал в свою камеру на третьем этаже, — рассказывает Люнтов. – Там я увидел какие-то растертые следы на стенах кровавого цвета. Я не придал этому значения. Поужинав, я смело развернул матрац, застелил белье и лёг в постель. Однако ночью я проснулся от того, что на подушке что-то шевелилось. Подняв голову, я увидел черных жучков, которые принялись разбегаться по постели и стенам в разные стороны. После того как я раздавил пару десятков, в камере установился очень резкий неприятный запах, который был до утра, потому что на ночь вентиляцию выключали.

По словам Люнтова, когда он давил насекомых, на постели оставались кровавые пятна.

— Меня покусали. Кожа в местах укусов зудела и, чтобы уменьшить зуд, ночью я мылся в рукомойнике с мылом. Вытряхнув хорошенько покрывало и вещи, я залез на второй ярус кровати и ночевать без матраца на фанере. Периодически приходилось давить этих жучков, которые проворно карабкались почти до самого потолка по стене.

На следующий день Дмитрий Люнтов попросил перевести его в другу камеру. Он утверждает, что постель за все время пребывания в ИВС он больше так и не расстилал, спал в одежде. Это позволило ему избежать большого количества укусов насекомых. Его соседу по камере повезло меньше:

— Человек, который со мной был в новой камере, раздевался и спал в постели. Через некоторое время начал жаловаться на зуд мне. У него появились красные пятна на коже, которые трудно было бы не заметить, но дежурные офицеры не придавали этому внимания и ни разу не спросили об их происхождении.

Активист сказал, что однажды пришла женщина и за десять минут провела обработку помещения, однако насекомые не исчезли.

— Чтобы хоть как-то обезопасить себя от этой антисанитарии, я по несколько раз в день мыл в рукомойнике ноги, руки, голову, подмышки. На каждом утреннем осмотре я заявлял о намерении принять душ, где мне удалось помыться целиком два раза. Стирал постоянно личные вещи там же в рукомойнике и сушил на батарее, — поделился впечатлениями Дмитрий Люнтов.

Он ожидает от администрации ИВС улучшения санитарной ситуации.