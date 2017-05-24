Стало известно, когда в школах будет принят график «под Колю» 11 24.05.2017, 12:26

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Чиновники заявляют, что поручение Лукашенко «всеми услышано».

Согласованное решение о времени начала занятий в минских школах могут принять до конца июня, сообщила сегодня журналистам начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Марина Юркевич, отвечая на вопрос корреспондента БелТА.

«Этот вопрос обсуждается с родительской общественностью, поскольку у нас есть учреждения образования, которые работают и в первую, и во вторую смены. Поручение президента всеми услышано. Думаю, уже в конце июня будет принято какое-то согласованное решение между попечительскими советами, родительскими комитетами, администрациями учреждений и управлениями образования, спорта и туризма», - отметила Марина Юркевич.

«На уровне городских заинтересованных структур и республиканских органов власти будет приниматься взвешенное единое решение», - сказала она.

Напомним, что Лукашенко поручил пересмотреть график работы общеобразовательных школ, ссылаясь на то, что его сын Николай не высыпается. «Нам надо менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо», - сказал диктатор 12 мая.