Названы простые правила, как сделать любой прием пищи полезнее для фигуры 1 24.05.2017, 13:14

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Группа ученых провела эксперимент, позволяющий понять, как «работает» чувство голода.

Эрик М. ВанЭппс (Eric M. VanEpps) с группой ученых провели эксперимент, выяснив, что чувство голода правит организмом. Как это происходит? Когда человек голоден, он готов съесть слона, поэтому, как правило, одним блюдом на обед и ужин точно не обойтись, пишет издание 4mama.ua

К тому же, те, кто голодны, особо не перебирают блюдами. Они готовы даже съесть вредней чизбургер и запить его сладкой газировкой. Эрик М. ВанЭппс уверен, для того, чтобы похудеть нужно планировать заранее приемы пищи, тогда организм будет точно знать, что его покормят.

Отсюда простые правила:

Всегда завтракайте. Мы знаем, как сложно проснуться на 30 минут раньше обычного, но что не сделаешь ради стройной фигуры. Первый прием пищи должен быть аппетитным и красочным. Помните, в тарелке ваш настрой на весь день.

Всегда берите с собой что-то для перекуса, например, орехи или сухофрукты (до 15 г), овощи, фрукты, полезные чипсы (из яблок, свеклы, моркови), чтобы не доводить организм до зверского голода.

Если чувствуете легкий голод, найдите 20-30 минут, чтобы зайти в ближайший ресторан. Будете терпеть до вечера – съедите весь холодильник.

Пейте воду. Наш мозг путает чувство голода и чувство жажды. Выпейте глоток воды, если аппетит прошел, организму просто нужна была жидкость.