В Украине проходит масштабная спецоперация по делу Януковича 4 24.05.2017, 14:01

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Силовики провели сотни обысков, задержаны 23 человека.

Более 1 тыс. 700 полицейских и около 500 военных прокуроров проводят 454 обыска в 15 областях Украины, происходит одномоментное задержание ряда лиц для доставки в суд для избрания меры пресечения. Об этом на совместном с министром внутренних дел Арсеном Аваковым брифинге в Киеве заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, комментируя масштабную антикоррупционную спецоперацию, которую проводят силовики, пишет unian.net.

«Они будут доставляться авиатранспортом прямо сюда с вручением им подозрений и отправкой в Печерский районный суд (Киев) для рассмотрения по существу наших ходатайств об избрании меры пресечения – аресте», - сказал Матиос.

Прокурор пояснил, что спецоперация касается коррупционных преступлений окружения экс-президента Виктора Януковича.

«Сейчас идет операция в отношении первых руководителей и их заместителей 15 областных управлений Министерства доходов и сборов (на тот момент), так называемых государственных налоговых администраций, которые имели прямую причастность к организации и функционированию налоговых площадок, в результате чего преступная организация Януковича и Клименко смогла обогатиться за счет налогоплательщиков на доказанную следствием сумму в 97 млрд грн», - сказал Матиос.