Патриоту Андрею Дундукову продлили срок следствия 24.05.2017, 14:43

Следствие над фигурантом «дела патриотов» продлено на четыре месяца.

Об этом Андрей сообщил в письме жене, которое Анна получила как раз сегодня.

«Честно, я не знаю, что сказать. Пока в шоке. Не ожидала, что продолят на целых 4 месяца.

Это просто издевательство над ребятами и их семями», - так прокомментировала новость Анна Дундукова.

Пока женщина в отчаянии. И дело не только в том, что еще четыре месяца ей с маленьким Мирославом предстоит жить без мужа и отца. Ей снова придется врать сыну, что «папа уехал в горы и что они присылают посылки папе, потому что «ему там нечего есть».

«Вот так и ходим в СИЗО с передачами, а сын думает, что это почта и мы высылаем посылки. Первые дни мы говорили Мирослава правду, он же видел процесс задержания. Но сын был в очень ужасном состоянии. Плакал, под кровать прятался. Рассказывал что-то про злых людей, которые пришли за папой. Пришлось почти на месяц отдать Мирослава моим родителям. Чтобы он не видел, чем я тут занимаюсь. Чтобы забыл все», - рассказала Анна «Свабодзе».

Таким образом, надежды семей задержанных на хоть какие-то положительные сдвиги пока останутся напрасными.

Похоже, что срок следствия продлен также другим обвиняемым по «делу патриотов».

А пока семьи задержанных ждут вашей помощи.