закрыть
24 мая 2017, среда, 15:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Патриоту Андрею Дундукову продлили срок следствия

  • 24.05.2017, 14:43

Следствие над фигурантом «дела патриотов» продлено на четыре месяца.

Об этом Андрей сообщил в письме жене, которое Анна получила как раз сегодня.

«Честно, я не знаю, что сказать. Пока в шоке. Не ожидала, что продолят на целых 4 месяца.

Это просто издевательство над ребятами и их семями», - так прокомментировала новость Анна Дундукова.

Пока женщина в отчаянии. И дело не только в том, что еще четыре месяца ей с маленьким Мирославом предстоит жить без мужа и отца. Ей снова придется врать сыну, что «папа уехал в горы и что они присылают посылки папе, потому что «ему там нечего есть».

«Вот так и ходим в СИЗО с передачами, а сын думает, что это почта и мы высылаем посылки. Первые дни мы говорили Мирослава правду, он же видел процесс задержания. Но сын был в очень ужасном состоянии. Плакал, под кровать прятался. Рассказывал что-то про злых людей, которые пришли за папой. Пришлось почти на месяц отдать Мирослава моим родителям. Чтобы он не видел, чем я тут занимаюсь. Чтобы забыл все», - рассказала Анна «Свабодзе».

Таким образом, надежды семей задержанных на хоть какие-то положительные сдвиги пока останутся напрасными.

Похоже, что срок следствия продлен также другим обвиняемым по «делу патриотов».

А пока семьи задержанных ждут вашей помощи.


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля