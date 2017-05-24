закрыть
24 мая 2017, среда, 15:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Виктор Шендерович: Для Беларуси важны справедливые и открытые выборы

  • 24.05.2017, 15:16
Виктор Шендерович
Фото: DELFI

Это должно стать механизмом замены Лукашенко у власти.

Писатель и публицист Виктор Шендерович считает, что абсолютно не важно, кто сменит на посту Александра Лукашенко в Беларуси. Важный механизм ― справедливые и открытые выборы. Об этом он рассказал в эфире «Еврорадио».

«Важен сам механизм выборов, чтобы они были открыты и справедливы. Их выигрывает тот, кто понравится людям. А потом, если он не справится, его просто поменяют. Так живёт весь мир», - заявил публицист.

Виктор Шендерович не был в Беларуси 16 лет. Ему не давали гастрольное удостоверение, чтобы выступить, но в этом году такое удостоверение он сумел получить. Он выступит 25 мая в концертном зале «Минск».


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип


Интервью

Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля