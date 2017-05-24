Виктор Шендерович: Для Беларуси важны справедливые и открытые выборы 24.05.2017, 15:16

Виктор Шендерович

Фото: DELFI

Это должно стать механизмом замены Лукашенко у власти.

Писатель и публицист Виктор Шендерович считает, что абсолютно не важно, кто сменит на посту Александра Лукашенко в Беларуси. Важный механизм ― справедливые и открытые выборы. Об этом он рассказал в эфире «Еврорадио».

«Важен сам механизм выборов, чтобы они были открыты и справедливы. Их выигрывает тот, кто понравится людям. А потом, если он не справится, его просто поменяют. Так живёт весь мир», - заявил публицист.

Виктор Шендерович не был в Беларуси 16 лет. Ему не давали гастрольное удостоверение, чтобы выступить, но в этом году такое удостоверение он сумел получить. Он выступит 25 мая в концертном зале «Минск».