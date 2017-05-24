Под Минском горела свалка 1 24.05.2017, 16:04

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Живущие напротив свалки минчане собирают подписи за ее закрытие.

23 мая после 21 часов на свалке «Прудище», которая находится за МКАД напротив микрорайонов Лошица и Чижовка произошел пожар, сообщил сайту Charter97.org общественный активист Артур Финькевич.

Это не первый пожар за последние годы. Свалка воняет и без пожаров и создает дискомфорт местным жителям, а после пожаров вредные продукты горения ветер приносит в микрорайоны. Это опасно, так как полигон является местом сбора промышленных отходов, а там есть пластиковые изделия, химические и другие вещества.

Местным жителям трудно дышать, когда ветер дует со стороны свалки в город.

Жители Чижовки и Лошице собирают подписи под петицией за закрытие свалки «Прудище» и планируют передать их Мингорисполком.

На прошлой неделе проходило собрание жителей микрорайона Лошица для сбора подписей за закрытие свалки, на которые пришло более 60 человек. На следующей неделе такой же собрание планируется в Чижовке.

До этого активистами гражданской кампании «За чистую Чижовку!» были собраны более 400 подписей за закрытие свалки и переданы в администрацию Заводского района (объект находился в ответственности Заводского района) и КУП «Экорес».

Но местные власти считают нормой с 2000 года продолжать срок эксплуатации объекта ежегодно. Хотя по первоначальным планам срок его эксплуатации истек в 2000 году.

Неравнодушные местные жители Чижовки и Лошицы будут продолжать встречи, сборы подписей за закрытие свалки и писать в Мингорисполком требуя закрытия этого опасного объекта.