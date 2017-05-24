Клинцы – военный плацдарм для продвижения России на Запад 5 24.05.2017, 16:07

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Волонтеры опубликовали новые данные о формировании российской ударной дивизии на границе с Беларусью.

К годовщине переброски российских военных к границе с Украиной и Республикой Беларусь на плацдарм в районе города Клинцы (Брянская область РФ), волонтеры InformNapalm провели доразведку и раскрыли свежие факты формирования новой российской дивизии, нацеленной на Запад.

144-я гвардейская мотострелковая дивизия со штабом в Ельне формируется на базе 28-й ОМСБр ВС РФ из Екатеринбурга, присвоив себе ее номер 61423. Сам же 488-й мотострелковый полк в/ч 12721 (Брянская область, г. Клинцы) входит в формируемую 144-ю дивизию ЗВО. Клинцы в некоторых источниках упоминаются как место будущей дислокации еще и 182-го мотострелкового полка.

Аналитик в сфере международных отношений Давид Батиашвили отмечал, что планы по созданию четырех новых дивизий вдоль украинской границы (150-й мотострелковой дивизии в Ростовской области, 10-й танковой и 3-й мотострелковой дивизий в Воронежской области и 144-й мотострелковой дивизии под Смоленском) не несут оборонительный характер.

Современный период их формирования можно описать как затишье перед бурей. В России не завершена перегруппировка войск, в ЕС продолжается избирательный процесс, в который активно пытается вмешаться Кремль, параллельно российский МИД ведет игру на поле администрации президента США Дональда Трампа. Москва, несмотря на санкции, продолжает демонстрацию агрессивной политики и экспансии не только в Европе, но и на Ближнем Востоке.

В апреле прошлого года благодаря анализу комментариев жителей Брянской области в социальных сетях волонтеры InformNapalm обнаружили и первыми раскрыли планы по переброске 28-й ОМСБр ВС РФ из Екатеринбурга в Клинцы. В мае 2016 передислокация была подтверждена активностью в социальных профилях самих российских военнослужащих. Тогда мы определили место временного базирования недавно прибывших военных с Урала (координаты 52.7780623,32.2027034).

В августе 2016 InformNapalm опубликовал размещенный на сайте российских госзакупок план возведения военного городка на месте заброшенной воинской части.

Напомним, что на территории военного городка было запланировано:

реконструкция трех старых зданий под общежития для военнослужащих и строительство блочно-модульного здания на общую численность 1900 чел.;

строительство учебного корпуса и столовой, реконструкция здания штаба;

создание базы для размещения военной техники и вооружения на 470 мест и др.

Лето-осень 2016 года военнослужащие провели в палатках недалеко от города. Не обошлось и без ЧП, когда в сентябре 2016 произошло возгорание на месте палаточного городка.

Последние спутниковые снимки реконструируемой воинской части и близлежащих палаточных городков в открытом доступе ресурса Terraserver датированы 02.10.2016. Но тем ни менее, можно увидеть и процесс строительства, и базы хранения военной техники и палатки размещения личного состава.

первый лагерь координаты 52.7780623,32.2027034

второй лагерь расположен в пос.Займище в пригороде Клинцов координаты 52.717814, 32.271997

территория ремонтируемой воинской части координаты 52.746666, 32.249475

С ноября 2016 года в Клинцы начинается переброска военнослужащих из учебного центра Елани и Мулино. В этот момент всплывают пикантные подробности быта военнослужащих. С приходом зимы их разместили в неотапливаемых зданиях без нормальных бытовых условий. Жены и матери военнослужащих начинают делиться картиной условий проживания: вши и полная антисанитария. В качестве борьбы с педикулезом российским военным приходится выносить кровати с матрасами на мороз. Слова из форумов подтверждаются личными фотографиями военнослужащих. Кормят отвратительно, а по приезду с проверкой за ходом строительства замминистра обороны 08 февраля 2017 Дмитрия Булгакова, военнослужащих просто уводят с глаз долой — на полигон.

Весной 2017 в фотоальбомах военнослужащих зафиксировано их размещение в отремонтированных корпусах.

Многие военные эксперты говорят, что ближайшие военные учения Запад-2017 с участием по предварительным данным 13 тысяч военных заслуживают особого внимания. Литовский министр обороны Раймундас Кароблис даже отметил, что в их процессе будут отрабатываться действия против блока НАТО. В то же время, 27 апреля 2017 министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония и другие страны НАТО располагают разведданными о возможных действиях РФ в Беларуси. Он подчеркнул, что российские войска могут остаться в Беларуси после завершения учений, и для них «это билет в один конец».

Концентрация мест временных полевых лагерей у границы Украине уже знакома по восточной части границы. А готова ли Беларусь ко встречи с непрошеным соседом?