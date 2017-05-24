закрыть
24 мая 2017, среда, 18:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Бразилии нашли гигантский изумруд длиной в 1,5 метра

  • 24.05.2017, 16:43
  • 4,273

Уникальный камень сразу же был куплен частным коллекционером.

В бразильском штате Пернамбуку нашли гигантский изумруд. Огромный камень весит примерно 360 килограммов. Покупателя долго искать не пришлось. Обладатель драгоценности планирует выставлять свое сокровище в местных музеях, сообщает Reuters (перевод – tut.by).

Эта глыба — гигантский изумруд весом примерно 360 килограммов и длиной почти полтора метра. Его нашли в апреле на севере Бразилии, где ведется активная добыча этих драгоценных камней.

Изумруд обнаружили горняки на глубине 200 метров в шахте на территории муниципалитета Карнаиба в штате Пернамбуку.

Желающего приобрести драгоценность долго искать не пришлось. Как только камень извлекли из горной породы, нашелся покупатель, который предпочел не называть своего имени, а также цену сделки. По словам его адвоката, владелец уже получил разрешение на транспортировку изумруда в пределах Бразилии.

Обладатель планирует показывать камень в музеях и библиотеках. По словам ювелиров, такой экспонат не подходит для производства украшений, но имеет ценность для коллекционеров.

Это второй по счету исполинский изумруд, найденный в регионе. В 2001 году драгоценный камень весом почти 340 килограммов был найден в бразильском штате Баия. Его контрабандой перевезли в США. В конце концов он оказался в Новом Орлеане. Некоторые специалисты оценивают его в 400 миллионов долларов.


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип


Интервью

Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация