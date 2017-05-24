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Николай Статкевич: Беларусь снова пора освобождать от гитлеровцев

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  • 24.05.2017, 16:24
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Николай Статкевич

Власти приравняли акцию памяти солдат Второй мировой войны к несанкционированному собранию.

8 мая лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Cтаткевич почтил память солдат Второй мировой войны.

Власти расценили акцию памяти как несанкционированное собрание. Николай Статкевич прокомментировал сайту Сharter97.org сложившуюся ситуацию:

«Я получил по почте два документа: Уведомление от Советского РОВД, о том, что я совершил административное правонарушение и также копию протокола, в котором и.о. начальника РОВД выступает в роли свидетеля.

25 лет я и мои соратники приходили 8 мая на военное кладбище. Сегодня власти рассматривают почитание памяти погибших во Второй мировой войне, как акцию протеста.

Раньше «пересидент» высказывал свои симпатии к Гитлеру только немецким журналистам. Кажется, что со временем эти симпатии превратились в ненависть к советским солдатам, которые уничтожили гитлеровский режим. Даже праздник освобождения Беларуси от гитлеровцев подменил днем независимости непонятно от чего.

Заметили, что он никогда не ходит к могилам солдат? Только к монументу на пустом месте. А теперь даже решил сделать «нарушением закона» возложение цветов на солдатские могилы.

25 лет (за вычетом тех, когда тюрьма не позволяла) я вместе с соратниками приходил 8 мая на Военное кладбище, чтобы почтить память погибших советских солдат. Сейчас этот не вытерпел и хочет судить меня за такое «преступление».

Наверное, чем ближе конец его власти, тем больше ненависть к тем, кто положил конец власти его учителя.

Быть осужденным за память погибших солдат считаю для себя честью.

Но вам не кажется, что Беларусь пора снова освобождать от гитлеровцев?»


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