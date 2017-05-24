В Британии отменены все публичные мероприятия 24.05.2017, 16:31

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Уровень террористической угрозы повышен до критического.

Британский парламент отменил все публичные мероприятия в связи с терактом в Манчестере 22 мая.

При взрыве на крупнейшей в Европе концертной арене погибли 22 человека. 20 из 64 раненых остаются в критическом состоянии, передает «Радио Свобода».

Совершившим взрыв смертником полиция считает местного жителя Салмана Абеди, из семьи выходцев из Ливии. По данным французских спецслужб, есть доказательства его связей с террористической группировк о«Исламское государство»), которая взяла на себя ответственность за взрыв. Глава британского МВД Эмбер Радд заявила, что Абеди недавно вернулся из Ливии.

Ранее в среду в Манчестере были задержаны еще трое подозреваемых в причастности к взрыву. Вчера полиция по этому делу задержала 23-летнего мужчину.

Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до критического.

Британские города патрулируют не только усиленные полицейские наряды, но и армейские подразделения.