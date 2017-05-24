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В чем секрет Криштиану Роналду

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  • 24.05.2017, 16:39
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Глядя на португальца в этом сезоне, вы ни за что не вспомните, что ему уже 32 года.

«Сейчас Криштиану – как самолет, – недавно восторженно сформулировал Иско, и с ним согласен любой адекватный человек, пишет «Трибуна».

Эта весна – лучшая для Роналду за последние несколько лет. Во-первых, он приносит высочайший результат в самый важный момент сезона: 13 мячей в последних 8 играх, из них 8 – «Баварии» и «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов. Во-вторых, он все-таки переместился в центр нападения и сразу показал всем, кто там царь. В-третьих, Криштиану наконец-то избежал травм и болей в области колена, что сделало его максимально опасным.

Все складывается просто идеально.

Свежесть и ротация

Роналду – неисправимый максималист. Раньше его подбешивала каждая замена – даже если присесть на скамейку приходилось при комфортном счете, а острой необходимости сверкать на поле уже не было. Лучше всего это доказывает момент из начала текущего сезона, когда Зинедин Зидан снял Криштиану за 20 минут до конца игры с «Лас-Пальмасом», а португалец устроил бурю на скамейке. Позже его слова расшифровали чтецы по губам, нанятые испанским каналом Cuatro: «Какого черта? Почему я? Я сделал все ради 2:1. Какого хрена? Еще 20 минут, 20!».

Неизвестно, какими риторическими приемами после этого воспользовался Зидан, но спустя несколько месяцев мы увидели радикально нового Роналду – явно готового к замене и даже к непопаданию в заявку на матч.

Важно понимать, что Зидан – настоящий гений ротации: в этом сезоне примеры 20 игроков «Реала» провели на поле более 1000 минут, и ни один не играл больше 2500. Это самое сбалансированное распределение игрового времени в истории «Реала» и один из самых высоких показателей в истории чемпионата Испании (только у трех команд было по 21 игроку с 1000 минут на поле).

Во второй части сезона именно система ротации Зидана позволила Роналду быть настолько свежим. Чтобы уничтожать соперников в важнейших матчах, Роналду пропускал игры с маленькими командами и больше времени тратил на качественное восстановление.

В апреле и начале мая, когда «Реал» обыграл «Баварию» и «Атлетико» в Лиге чемпионов, Роналду вообще не ездил на 4 выездных матча чемпионата Испании подряд – против «Леганеса» (4:2), хихонского «Спортинга» (3:2), «Депортиво» (6:2) и «Гранады» (4:0). Так Зидан экономил силы лидера, избавив его от утомительных переездов и лишних ночей в отелях. Все эти дни Роналду продолжал тренироваться.

«Я постоянно разговариваю с Криштиану и очень хорошо его знаю, – рассказывал Зидан. – Он понимает, что ему надо отдохнуть, потому что раньше он всегда проводил по 60-70 матчей за сезон. Игрокам важно отдыхать, особенно если они хотят подойти к финишу сезона в лучшем состоянии».

Так мало, как в этом сезоне, Роналду не играл за все время в «Реале» (даже когда получал травмы и выпадал на несколько игр).

Это помогло Роналду не подхватить очередную мелкую травму в самый важный момент: впервые за три года он чувствует себя абсолютно готовым. Весной 2014-го Криштиану пропустил финал Кубка Испании и еле-еле подготовился к лиссабонскому финалу Лиги чемпионов против «Атлетико». Весной 2015-го его беспокоило воспаление связок надколенника. Весной 2016-го у Роналду снова возникли мышечные проблемы, а в финале Евро-2016 он получил травму, из-за которой досматривал матч на скамейке.

Весной 2017-го он максимально бодр и энергичен, а «Реал» готовится к финалу Лиги чемпионов и первому чемпионству в Испании за 5 лет.

Изменения в питании и теле

Ключевым моментом в перерождении Криштиану стал финал Евро-2016. Получив травму, он понял, что дальше так продолжаться не может: нельзя вечно насиловать организм повышенными нагрузками. Чтобы продержаться на топовом уровне дольше, надо было облегчить тренировочный режим и пересмотреть стиль игры.

Роналду сам решил, что пора измениться, – без советов врачей и физиотерапевтов; просто доверился чутью. По итогам диеты он сбросил 3 кг мышечной массы – с 82 до 79 кг. «Он хотел вернуть свежесть, которую чувствовал раньше, потому что в прошлом году уже возникла какая-то тяжесть», – уточняет Marca.

По словам биографа Роналду Гильема Балаге (работает на Sky Sports и испанскую газету As), Криштиану перестал накачивать мышцы груди, плечей и рук, а сосредоточился на тех мышечных группах и волокнах, которые отвечают за резкость и скорость.

Стал форвардом

Роналду все-таки согласился перейти в центр нападения и стал главным финишером «Реала». Это случилось не потому, что в Мадриде мало нападающих и клуб пришлось спасать, а потому, что Криштиану понял: его эффективность на фланге постепенно снижалась, нужно было что-то поменять.

Перевести Криштиану в штрафную площадь пытался еще Карло Анчелотти (на старте сезона-2013/14), но потом португалец, недовольный недостаточной вовлеченностью в строительство атак, настоял на возвращении налево.

Сейчас проблема вовлеченности никуда не делась: в первом матче ЛЧ против «Атлетико» Роналду касался мяча реже всех полевых игроков, кроме Бензема. Но зато повысилась эффективность. Роналду-форвард – просто безжалостный киллер.

В начале мая главная испанская спортивная газета Marca зафиксировала исторический момент: «Мы больше не увидим CR7. Теперь надолго пришел CR9».

Кажется, и так и будет.


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