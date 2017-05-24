Apple раскрыла белорусским силовикам данные одного аккаунта 2 24.05.2017, 16:52

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Беларусь не впервые появляется в «отчетах о прозрачности» крупных технологических компаний.

В прошлом году белорусские правоохранительные органы обратились в Apple с официальным запросом один раз и получили необходимую информацию. Это следует из «отчетов о прозрачности» компании за первую и вторую половину 2016 года, пишет tut.by.

В документе указано, что белорусскую сторону интересовала информация об одной учетной записи. Apple полностью удовлетворила запрос, раскрыв данные, не связанные с контентом.

Больше всего официальных запросов об аккаунтах поступило в Apple из США — 2582, компания удовлетворила около 80% из них. Из России пришло за год 8 запросов (удовлетворили два), из Украины — всего два (оба отклонены), из Польши — 10 (положительно ответили на 50%).

«В ответ на запрос об учетной записи обычно предоставляется информация об учетной записи владельца iTunes или iCloud, например имя и адрес, — объясняет компания. — В некоторых случаях нас просят предоставить содержимое iCloud, в котором могут быть сохраненные фотографии, электронная почта, резервные копии устройств iOS, документы, контакты, календари и закладки. Мы рассматриваем эти запросы очень тщательно и предоставляем контент только при наличии официального ордера на обыск».

По сообщению компании, запросы от правоохранительных органов могут касаться поиска утерянных устройств, кредитных карт, которые использовали для покупок против воли владельца, а также случаев, когда предполагается, что учетная запись использовалась для противоправной деятельности. Кроме того, запросы могут касаться чрезвычайных ситуаций, когда есть угроза опасности для большого количества людей.

«Когда мы получаем запрос от правоохранительных органов с просьбой предоставить личные данные клиента, мы уведомляем клиента о запросе, если нам прямо не запрещено это делать», — пишут представители Apple.

Беларусь не впервые появляется в «отчетах о прозрачности» крупных технологических компаний. Во второй половине 2016 года компания Google отказалась раскрыть данные о пяти аккаунтах. Во второй половине 2015 года белорусская сторона получила отказ от Facebook, а в 2013 году — от Apple.