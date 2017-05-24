закрыть
24 мая 2017, среда, 18:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как польский полицейский нашел своего «генетического близнеца» в Беларуси

2
  • 24.05.2017, 17:23
Анджей Вашек

Анджей Вашек cтал донаром костного мозга для пятилетней белоруски.

Польский полицейский Анджей Вашек из города Слубицэ, что на границе с Германией, помог тяжело больной пятилетней белорусской девочке. В 2014 году Анджей Вашек зарегистрировался в системе доноров костного мозга. Чтобы провести такую операцию, донор и пациент должны быть «генетическими близнецами». Так произошло с белорусской девочкой.

Анджей Вашек рассказывает «Еврорадио», что он просто увидел рекламу фонда DKMS. Этот фонд с 1991 года объединяет более семи миллионов доноров во всём мире, чтобы помочь людям, которые страдают лейкемией. Анджей зарегистрировался на странице международной донорской организации в интернете. Такое донорство является абсолютно бесплатным:

«Это произошло где-то три года назад. Среди моих знакомых тоже хватает людей, которые являются донорами. Кто-то зарегистрировался раньше, кто-то после меня. До сих пор я был только донором крови. Это мой первый опыт донорства костного мозга. Для этой девочки я буду зарезервирован в течение двух лет, в любой момент может снова понадобится моя помощь».

Представитель пресс-службы фонда DKMS Агнешка Мрочек объяснила, как работает такая база доноров: «Если врачи определяют, что для пациента более успешным лечением будет прививка стволовых клеток, сначала донора ищут среди семьи: родители, дети, братья и сёстры. Если среди них нет «генетического близнеца», ищут некровного донора. Информация передаётся организациям, которые занимаются поиском таких генетических близнецов в базах по всему миру. Позже мы контактируем с донором, который зарегистрирован в нашей базе и просим его направиться в ближайшую лабораторию, где он проходит полное медицинское обследование. Эти анализы высылаются в ту больницу, где лечится пациент, и они решают, будут ли брать материал нашего донора. Позже мы занимаемся процедурой сдачи донором стволовых клеток: эта операция проходит под полным наркозом, без боли или негативных последствий для донора. А сама операция проходит там, где находится пациент».

Операция прошла под наркозом и продолжалась около часа. По словам Анджея, в тот же день он вернулся на работу.

«Для меня нет абсолютно никакой разницы, кому помогать, ― говорит Анджей Вашек. ― Когда речь идёт о здоровье, главное, чтобы помощь дошла до адресата. А кто он, белорус или поляк, девочка или мальчик, взрослый человек или нет, не имеет никакого значения. У меня у самого есть дети, и если бы родители белорусской девочки захотели, я бы с радостью приехал в Беларусь на встречу».

По законам, такая встреча может состояться только через два года после операции.


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип


Интервью

Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация