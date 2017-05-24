Как польский полицейский нашел своего «генетического близнеца» в Беларуси 2 24.05.2017, 17:23

Анджей Вашек

Анджей Вашек cтал донаром костного мозга для пятилетней белоруски.

Польский полицейский Анджей Вашек из города Слубицэ, что на границе с Германией, помог тяжело больной пятилетней белорусской девочке. В 2014 году Анджей Вашек зарегистрировался в системе доноров костного мозга. Чтобы провести такую операцию, донор и пациент должны быть «генетическими близнецами». Так произошло с белорусской девочкой.

Анджей Вашек рассказывает «Еврорадио», что он просто увидел рекламу фонда DKMS. Этот фонд с 1991 года объединяет более семи миллионов доноров во всём мире, чтобы помочь людям, которые страдают лейкемией. Анджей зарегистрировался на странице международной донорской организации в интернете. Такое донорство является абсолютно бесплатным:

«Это произошло где-то три года назад. Среди моих знакомых тоже хватает людей, которые являются донорами. Кто-то зарегистрировался раньше, кто-то после меня. До сих пор я был только донором крови. Это мой первый опыт донорства костного мозга. Для этой девочки я буду зарезервирован в течение двух лет, в любой момент может снова понадобится моя помощь».

Представитель пресс-службы фонда DKMS Агнешка Мрочек объяснила, как работает такая база доноров: «Если врачи определяют, что для пациента более успешным лечением будет прививка стволовых клеток, сначала донора ищут среди семьи: родители, дети, братья и сёстры. Если среди них нет «генетического близнеца», ищут некровного донора. Информация передаётся организациям, которые занимаются поиском таких генетических близнецов в базах по всему миру. Позже мы контактируем с донором, который зарегистрирован в нашей базе и просим его направиться в ближайшую лабораторию, где он проходит полное медицинское обследование. Эти анализы высылаются в ту больницу, где лечится пациент, и они решают, будут ли брать материал нашего донора. Позже мы занимаемся процедурой сдачи донором стволовых клеток: эта операция проходит под полным наркозом, без боли или негативных последствий для донора. А сама операция проходит там, где находится пациент».

Операция прошла под наркозом и продолжалась около часа. По словам Анджея, в тот же день он вернулся на работу.

«Для меня нет абсолютно никакой разницы, кому помогать, ― говорит Анджей Вашек. ― Когда речь идёт о здоровье, главное, чтобы помощь дошла до адресата. А кто он, белорус или поляк, девочка или мальчик, взрослый человек или нет, не имеет никакого значения. У меня у самого есть дети, и если бы родители белорусской девочки захотели, я бы с радостью приехал в Беларусь на встречу».

По законам, такая встреча может состояться только через два года после операции.