Виктор Шендерович: В мирное время Путин — лузер 24.05.2017, 17:31

Виктор Шендерович

Фото: charter97.org

Российский писатель и публицист высказался по поводу опасности России для Беларуси.

По мнению Виктор Шендерович, когда вопрос Украины для России будет исчерпан, она может взяться и за Беларусь. Это нужно для поддержания «военной истерики». Об этом он заявил «Еврорадио».

- В мирное время Путин — лузер. Если россияне выйдут из состояния военной истерики, они увидят, что при Путине все деградирует. Чтобы они не навели глаза на резкость, их надо держать в состоянии постоянной войны. Потому что в военное время Путин — национальный лидер. Это военная истерика, рассчитанная на идиотов.

Публицист, сценарист программы «Куклы» Виктор Шендерович приехал в Беларусь впервые за 16 лет. Ему наконец выдали «гастрольку». Это выступление состоится 25 мая в концертном зале «Минск».