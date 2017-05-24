Вороны нападают на чиновников, депутатов и прохожих в Кремле 2 24.05.2017, 17:59

Такая ситуация длится уже не одну неделю.

Агрессивные вороны устроили массированную атаку на чиновников, депутатов и простых граждан в нижегородском кремле. На видео было снято несколько десятков случаев агрессивного поведения пернатых, пишет tvzvezda.ru.

Как говорят прохожие такая ситуация длится уже не одну неделю, предположительно причиной агрессии может быть вороненок, который недавно вылупился и находится в гнезде поблизости.