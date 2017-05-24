Жители Центральной отстояли сквер 24.05.2017, 18:05

Фото: tut.by

Администрация района пообещала жителям Центральной рассмотреть другие варианты прокладки теплотрассы.

Жителям улицы Центральной пообещали рассмотреть другие варианты прокладки новой теплотрассы, которые не заставят вырубать сквер под их окнами. В этом их заверили на встрече с главой администрации Заводского района, куда пришли проектировщики и заказчики проекта, пишет tut.by.

Журналистов на встречу не пустили, но после нее жители района рассказали, что пока деревья рубить не будут. Жителям улицы Центральной пообещали рассмотреть другие варианты прокладки новой теплотрассы, которые не заставят вырубать сквер под их окнами. В этом их заверили на встрече с главой администрации Заводского района, куда пришли проектировщики и заказчики проекта. Журналистов на встречу не пустили, но после нее жители района рассказали, что пока деревья рубить не будут.

Под вырубку попадают деревья, которые стоят на снимке над дорогой. Фото: жителя дома № 5 Алексея

— Нам пообещали, что сейчас никто ничего вырубать не будет, будут рассматриваться другие варианты прокладки труб. В том числе те два варианта, которые вчера обсуждали: проложить на месте старой трассы или вырубить лишь часть деревьев. Сказали также, что в любом случае, если все деревья все же вырубят, то посадят на их место 300 деревьев, сделают красивую аллею и через 10 лет у нас снова будет красота, — рассказывает жительница одного из домов Анна. — Куда садить обещали спросить у нас. Будем ждать решения.

Директор «Минских тепловых сетей», которые являются заказчиком проекта, Александр Бузо подтвердил, что сейчас специалисты будут искать вариант решения проблемы.

— Вырубка деревьев приостановлена. Будут просчитываться варианты изменения проекта. На сегодня их несколько: прокладывать теплотрассу там, где и планировали, на месте старой трассы или прокладывать на зеленой зоне, но сместить ближе к дороге, чтобы вырубить меньше деревьев. Все варианты надо обсчитывать, потому что они разные по срокам, по ответственности, по стоимости работ, — рассказал Александр Бузо.

Рубить должны были все деревья слева от дороги. Вплоть до Партизанского проспекта. Фото: жителя дома № 5 Алексея

Энергетики говорят, что вариант оставить трассу под дорогой технически самый неверный.

— Если новую трассу проложить там, где сейчас старая, под дорогой, то через 10−15 лет она снова начнет ржаветь. Те трубы, что лежат там сейчас, положили в 1992 году. Сколько она пролежала? 25 лет и начались проблемы. Потому что под дорогой прокладывать теплотрассу неправильно: ее разъедает реагентами. И если сейчас новые трубы проложить туда, где лежат старые, то потом их снова придется менять, — объясняет Александр Бузо. — В любом случае, если оставить трассу под дорогой, нужна еще технологическая дорога для возможности укладки новых труб. То есть часть деревьев все равно спилят. И если будет выбран вариант со смещением теплотрассы ближе к дороге, то рубить тоже придется. Может, не 135 деревьев, а где-то порядка 40−80, но без этого никак.

Сроков, за которые надо изменить проект, глава администрации энергетикам не назвал. Все варианты решения проблемы должны быть тщательно рассмотрены и просчитаны.

На месте спиленных деревьев, как и обещали, планируют высадить 2−7-летние деревья. План высадки компенсационных посадок энергетики и зелентсроевцы готовы обсуждать с местными жителями. Кстати, на прошлой неделе начали вырубку с деревьев, которые стоят прямо под окнами, а не те, что проходят возле старой трассы. Жители домов поинтересовались у энергетиков, почему именно с них.

Фото: жителя дома № 5 Алексея

— Потому что чем ближе мы двигаемся к дороге, тем больше проблем с параллельными коммуникациями: там идет два лотка со связью, там водопровод, канализация, ряд других коммуникаций. Это старый город: куда ни копай, везде есть коммуникации, — объяснил Александр Бузо.