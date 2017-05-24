Окончивший истфак в Познани белорус создал необычный бизнес 24.05.2017, 18:11

Фото: «Радио Свобода»

Бывший IT-менеджер за деньги записывает воспоминания бабушек.

Евгений Бойко из Могилева нашел необычный способ заработать. Парень считает, что внуки и дети могут платить за интервью со своими старшими родными, пишет «Радио Свобода».

Дед всему научил

Евгению Бойко 29 лет. Он закончил истфак в Познани, работал менеджером в ИТ-компании, занимался поставками молочной продукции. А с начала 2017 года у него появилось новое занятие — по заказу клиентов он записывает интервью с их деревенскими бабушками и дедушками и монтирует документальные ленты.

«Видеоинтервью — лучшее отражение души человека и прекрасный способ сохранить память. Обращайтесь!» — говорится в рекламном тексте Евгения Бойко в соцсетях.

Евгений родился в Могилеве. Как и большинство белорусских городских детей, лето проводил в деревне у бабушки с дедушкой. В его случае — неподалеку от Малориты Брестской области. Футбол, рыбалка, поездки на велосипеде по полям, тяжелая хозяйственная работа под дедовском наблюдением — полный набор.

«Сено косили, пахали, все делали. Под принуждением, но дед всему научил», — говорит Евгений.

Дед рассказывал внуку про волков, фантастические образы и множество другого. Евгений настолько впечатлился этими историями, что поехал в этнографическую экспедицию от университета в Белыничский район. А через год — опять туда. Но уже самостоятельно, с друзьями.

«К сожалению, мы тогда бабушек очень плохо записали. Подвела техника. И батарейки разрядились. А они нам редкие песни пели, про обряды рассказывали. В итоге записали на телефон. Получили опыт», — говорит Бойко про свою первую самостоятельную экспедицию. Позже были поездки по всей стране, еще большее восхищение белорусской культурой.

«Мы же только приоткрываем сейчас свое наследие. У нас очень оптимистическая культура, очень шутливая», — говорит Евгений.

После истфака пошел в IТ и бизнес

После выборов 2006 года и нескольких лет политической активности Евгения Бойко отчислили с исторического факультета Могилевского университета. Парень едет в Познань и доучивается там на историческом факультете университета имени Адама Мицкевича.

В 2013 году Евгений вернулся в Беларусь, сразу женился, а потом пошел на работу. Причем если раньше в основном занимался общественной и научной деятельностью (в Студенческом этнографическом обществе и в Архиве устной истории), то теперь подался в бизнес.

«Понадобилось работать, и я пошел. Сначала подработки были, потом стал менеджером в IT-компании. Потом в Imaguru, затем в еще одной компании. Занимался поставками молочной продукции, — говорит про свои приключения Евгений Бойко. — И слава богу, что я туда попал. Потому что увидел, что такого есть в бизнес-структурах, чего не хватает общественным организациям».

Среди таких вещей Бойко называет маркетинг, методологию работы с людьми, гашение конфликтов между сотрудниками, отказ от вертикали управления.

А вот как Евгению пришло в голову соединить давнее увлечение с бизнес-проектом:

«Я своего увлечения этнографическими поездками не бросал. Параллельно занимался. То туда поедем, то сюда, то еще что. Я на таких условиях работал, что имел 3-4 свободных дня, — говорит Евгений. — И я увидел, как много общего в общественной деятельности и бизнесе. В результате любая общественная деятельность переходит в бизнес в той или иной степени».

«То, что предлагаем мы, делает жизнь людей полной»

В 2016 году знакомые попросили, чтобы Евгений записал семейные истории их родственников на селе. Один, второй раз. И вот в январе Бойко впервые сделал коммерческую этнографическую экспедицию. На заказ он съездил, поговорил с родственниками клиента. Весь разговор записал на видео и потом сделал из этого документально ленту.

По словам Евгения, записывать стариков несложно. Они более готовы к разговорам, чем молодые. Люди понимают, что вскоре должны уйти, и стараются поделиться тем, что знают и помнят.

Обычно дети и внуки уверены, что знают о своих родителях и дедах все. Но Евгений иногда записывает абсолютно неизвестные родственникам истории.

«Иногда такие вещи выплывают, люди рассказывают то, чего никому никогда не говорили. У них никто не спрашивал, либо не считали нужным просто», — говорит Евгений Бойко.

Интервью на темы этнографии и истории Бойко вместе с друзьями записал более сотни. На коммерческой основе — пока только три. Делает он это на заказ более молодого поколения. Цена зависит от формата и продолжительности, запись может стоить до 250 евро.

«Мы записываем на видео воспоминания людей преклонного возраста — наших мам и бабушек, дедов и пап. Делаем это благодаря биографическому и мировоззренческому интервью, — так Бойко представляет свой проект в соцсетях. — Результат — документальная лента, где близкий человек полностью описывает свой жизненный путь и опыт».

Сейчас основное занятие Евгения — работа бизнес-консультантом. Одновременно он развивает свой бизнес-проект по записи семейных историй. Работает в основном самостоятельно, но в сложных случаях иногда приглашает дополнительных специалистов по монтажу.

«Дважды я работал по одному дню. Последний раз я работал два дня, два раза приезжал к человеку. Во время работы мы пришли к тому, что запись нужно разбивать на временные отрезки, добавлять титры. Всего один человек с перерывами может говорить 4-6 часов», — рассказывает Евгений Бойко.

По словам Бойко, лучше понимают необходимость зафиксировать на видео воспоминания своих родных те, кто этого сделать уже не сможет, чьи родные уже ушли. Этим людям ничего не нужно обосновывать.

«Люди будут платить за то, что кто-то решает их проблемы. Либо делает их жизнь более красивой, более полноценной. То, что предлагаем мы, делает жизнь людей полной», — говорит Евгений.