И дальше что? 4 Сергей Пархоменко

24.05.2017, 18:23

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Алишер Усманов

Второе видеообращение Усманова к Навальному - слабое, истерично-злобное и, как ни странно, растерянное.

Вот он выступил первый раз - и ничего. Проблема не решилась, как решаются обычно проблемы человека из первых строчек списка «Форбс», - мгновенно и беспрекословно. И что теперь ему с этим делать - непонятно.

Ну, выругался еще раз. Теперь грубее, неуклюжее и на сей раз уже явно по бумажке. Ну, еще раз пригрозил судом. Ну, еще раз потребовал просить прощенья. Ну, опять «тьфу».

И дальше что?

На лице написано недоумение. Получилось в этот раз как-то не очень. Хотя имиджмейкеры немножко подработали: заменили рубашку на не такую растянутую, свет пригасили для солидности, убрали из-под рук дурацкий раскрытый пустой блокнотик, а вместо него дали клиенту скрепленные листочки с «цитатами из оппонента», чтоб зритель понимал: вот, мол, собираем материал для суда, все записываем, примечаем, уууу, бойся-бойся. И еще развернули к шкафу спиной, чтоб больше книжек было видно, и велели назад не откидываться, а наоборот, навалиться вперед на стол (чтобы поза была не такая развязная, а как бы деловая, а главное - так не видно живота).

Ну и кстати: первый ролик, который Навальный у себя вывесил и на который сослался во всех своих сетях, - набрал больше 1 300 000 просмотров. Нынешний - пока 17 000. Это только начало, конечно, но вообще интересно: что будет, если Навальный на сей раз ролик с наездом у себя не вывесит и сам не сошлется?.. Как бы не пришлось лайки с просмотрами накручивать по тарифу. А то позор.

Сергей Пархоменко