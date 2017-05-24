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Математики в белорусских школах станет больше

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  • 24.05.2017, 18:33
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Фото: nsn.fm

В школах сократят часы по химии и добавят - по математике.

С 1 сентября уже в седьмых классах, где в неделю добавили час по этому предмету. В итоге и в школах, и в гимназиях будет по 5 уроков математики в неделю, сообщает sb.by.

Со временем, подтвердила начальник управления общего среднего образования Минобразования Светлана Уклейко, математики станет больше на час и в старших классах.

А вот химию, наоборот, с нового учебного года в 7 классе урежут - останется лишь час в неделю. К слову, в советской школе этот предмет изучали лишь четыре года, такой подход и у многих наших соседей. В 8 - 11 классах, как и раньше, останется по два часа химии.

В планах у Минобразования и увеличить количество часов физики в 9 классе - до трех. Но в ближайшем году эти изменения не произойдут, долгожданная новинка появится в обновленных учебных программах, когда нынешние шестиклашки окажутся в выпускном классе базовой школы.


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