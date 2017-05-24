Жители Лоева пожаловались Лукашенко на бездарную вертикаль 6 24.05.2017, 18:43

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Фото: «Радыё Свабода»

Жители райцентра озабоченные экономическим упадком своего района.

«Радыё Свабода» пообщалось с инициатором обращения, историком и краеведом Николаем Анисовцом, которому лоевцы поручили направить свое послание.

- В августе району исполняется 90 лет, а он в последние два с половиной десятилетия как без руля и парусов. Плывет по воле судьбы - никакой четкой перспективы. По уровню доходов людей район закрепился в тройке самый «бедных» - с официальным средним заработком 470,9 рубля. Реальная зарплата снизилась в прошлом году в декабре по сравнению с предыдущим годом на 5,2%.

Лоевцы считают, что упадок связан прежде всего с назначением на главный пост в районе бездарных руководителей-временщиков, которые не способны определить, как и за счет чего район может выживать и развиваться.

- И какие аргументы это подтверждают?

- Район в депрессивном состоянии, но, полагаем, вины местных жителей здесь нет. За последние неполные семь лет сменилось пять председателей райисполкома. Привозят каждого нового, как кота в мешке. Кто он, что он, с какими планами и программами «усаживают» в кресло районного вертикального главу, наверное, только Богу и известно. И так четверть века.

В результате закрылись доведенные до банкротства важнейшие для жизнедеятельности района предприятия - молокозавод, МПМК-104; шесть колхозов и совхозов преобразованы в семь КСУП. К райсельхозтехнике присоединили райсельхозхимию, райсельэнерго, райсельхозобеспечение - образовали ОАО «Лоевский агротехсервис», значительно сократив при этом количество работников.

Автопарк №23, ДРСУ-206, районные узлы почтовой и электросвязи, Горгаз преобразованы в участки соответствующих предприятий Речицкого района. Филиалами речицких учреждений стали в последнее время районное отделение «Беларусбанка» и «Агропромбанка», а также налоговая инспекция и райвоенкомат. Даже градообразующее предприятие - Лоевский комбинат строительных материалов, модернизированный в 2008 году - передано в Мозырь в качестве филиала ОАО «Полесьестрой». Упомянутые так называемые «реформы» поддерживало областное руководство, которое, как представляется жителям Лоева, ошибочно видит перспективу развития района только через укрупнение и концентрацию средств производства.

- Обращаясь к Лукашенко, предлагали ли вы что-то из того, что местная власть не учитывает?

- Предложили. Полагаем, что наряду с традиционными отраслями - сельского и лесного хозяйства - развитие должны получить малый и средний бизнес. Важным приоритетом должно стать раскрытие большого туристическо-рекреационного потенциала Лоевского района, который сейчас почти не используется. Прекраснейшие места Среднего Приднепровья, богатая история этого края могут создать перспективу району как национальному белорусскому бренду.

На это обратил внимание руководства области замечательный гомельский археолог, доктор исторических наук Олег Макушников, называющий Лоевщину «жемчужиной белорусской, восточнославянской и европейской истории». Существует легенда об образовании поселения купцом Лоем, аналогов которой нет ни у одного города Беларуси. Около деревни Мохов близ Лоева находится обнаруженный еще в XIX веке крупный курганный могильник эпохи Киевской Руси - свыше 600 захоронений.

Во времена Великого Княжества Литовского Лоев выполнял, подобно Полоцку, Гродно, Бресту, торговые и оборонительные функции, а тогдашний Лоевский замок был одновременно защитой и воротами на юго-восточном направлении княжества. В окрестностях Лоева в 1649 и 1651 годах происходили судьбоносные для ВКЛ битвы, записанные в исторических источниках именно как Лоевские битвы. Еще раньше, 3 августа 1576 года, король и великий князь Стефан Баторий дал Лоеву полное Магдебургское право - первому из трех городов нынешней Гомельщины.

Просто грех не использовать все это, если заботиться о развитии района. Естественно, должна быть соответствующая подготовка, инфраструктура. Никак не управиться в этом деле без создания скульптуры первооснователя, легендарного Лоя, которая должна стоять на Лоевской горе.

Заметим, что Лоев печально известен не только как один из самых бедных регионов страны, но и место, где из-за мидицейского произвола, по выражению местных жителей, «страшно жить». И в этом тоже безусловная «заслуга» местной вертикали.