Трамп: Россия должна ответить за свои действия в Крыму и Донбассе 3 24.05.2017, 19:57

ДОНАЛЬД ТРАМП

Президент США подтвердил трансатлантическое единство касательно привлечения РФ к ответственности за ее действия на востоке Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна ответить за свои действия в Крыму и на востоке Украины.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Италии Серджо Матарелло и премьер-министром Паоло Джентилони, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп подтвердил трансатлантическое единство касательно привлечения России к ответственности за ее действия в Крыму и на востоке Украины, и отметил важность убедить Россию выполнить свои обязательства в рамках минских соглашений», - говорится сообщении.

Согласно сообщению, стороны также обсудили цели саммита G7, на котором главы государств и правительств могут добиться консенсуса по наиболее актуальным дипломатическим и экономическим вопросам.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не отменит действия, которые их вызвали.