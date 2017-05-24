закрыть
24 мая 2017, среда, 20:50
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Месси приговорили к 21 месяцу лишения свободы

  • 24.05.2017, 20:14
Лионель Месси

Верховный суд Испании вынес решение по делу форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Подтвержден приговор в виде 21 месяца лишения свободы в связи с крупным мошенничеством при неуплате налогов за период 2007-2009 годов, сообщает Marca.

Общая сумма неуплаты составила 4,1 миллиона евро.

Сроки до двух лет за экономические преступления в Испании не наказываются реальным заключением.

Изначально обвинение требовало три года заключения для Месси и его отца Хорхе, однако суд сократил наказание до 21 месяца.


Мнение

У нас у всех есть шанс
У нас у всех есть шанс Наталья Радина
Не молчите!
Не молчите! Николай Статкевич
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС?
Остановит ли литовский закон Белорусскую АЭС? Андрей Липницкий
Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип


Интервью

Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация