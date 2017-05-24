Белорусы сделали «Uber для курьеров» 24.05.2017, 20:54

7,377

Фото: tech.onliner.by

Сделанный за пару месяцев сервис уже активно работает по Минску и планирует расширяться.

Вопрос дополнительного заработка актуален для многих людей: лишняя копейка никогда не помешает, особенно если ради этого не требуется нести рояль по лестнице на девятый этаж. Отчасти поэтому стали популярны новые сервисы такси. Белорусы развили идею Uber и предлагают почти то же самое, но с одним отличием — перевозить нужно грузы, а не людей. Сделанный за пару месяцев сервис уже активно работает по Минску и планирует расширяться, пишет onliner.by.

Разработчик проекта Xytki.by Сергей говорит, что идея возникла недавно — для его основной работы часто нужны перевозчики: «Мы проанализировали проекты на постсоветском пространстве, нашли несколько российских сервисов. Посмотрели, что они хорошо работают, есть большие клиентские базы и оперативность доставок. Решили сделать службу по такому же принципу — и как раз стали первыми ее клиентами». Услуг по доставке товаров хватает, но иногда хромает оперативность, а порой поблизости нет свободных курьеров. Так авторы поняли, что ниша еще свободна, и сделали главным преимуществом высокую скорость доставки. К тому же для перевозки маленьких товаров машина или скутер не нужны.

Человеку необходимо только зарегистрироваться на сайте и пройти небольшой инструктаж от компании — дальше можно приниматься за доставку товаров. Курьеры Xytki сами выбирают из списка доступных перевозок наиболее для себя подходящие. Если в течение 20 минут интерес никто не проявил, администрация проекта может передать поручение одному из своих проверенных курьеров. Пока что системы рейтинга перевозчиков нет, но в дальнейшем должна появиться — как элемент мотивации.

Проблема перевозки товаров — их разная ценность. Это могут быть, условно, как охапка дров для пикника, так и хрупкий свадебный торт или фотокамера за много тысяч рублей. Сергей говорит, что курьеры могут и не знать, какой товар они перевозят:

— Хотелось бы, чтобы всегда знали. Заказчики в специальном поле могут описать свой груз. Мы даже не думали, что люди настолько подробно будут рассказывать, что именно им нужно перевезти.

— Вдруг в посылке что-то запрещенное, а курьера остановит милиционер. У кого будут проблемы?

— Есть публичный договор — его обычно никто не читает, хотя стоило бы. Там указано, что сервис не несет ответственности за содержимое посылок. Также прописано, какие категории товаров перевозить нельзя: любые запрещенные законодательством Республики Беларусь вещества, предметы и горючие жидкости — передать канистру бензина у нас нельзя. Следовательно, ответственность за содержимое доставки целиком лежит на отправителе, а не на курьере или сервисе.

При этом владелец посылки должен указать стоимость предмета — на случай утери или повреждения. Схема следующая: «У каждого курьера есть личный счет. Система блокирует указанную владельцем доставки сумму, пока вещь не будет доставлена. Получается прямая материальная ответственность курьера: если предмет доставки по какой-либо причине не передан в руки получателю, сервис возвращает стоимость содержимого доставки. В случае пропажи курьера с доставкой мы считаем доставку полностью приобретенной курьером, и он отключается от системы. Заблокированная у курьера денежная сумма в размере стоимости содержимого доставки возвращается отправителю».

Логично предположить, что клиенты могут завышать суммы, чтобы перестраховаться и в случае какого-либо сбоя получить больше денег, чем их товар стоит. Но этот момент в Xytki тоже продумали: «Чем дороже груз, тем меньше вероятность, что курьеры оперативно за него возьмутся — ведь их заработок не зависит от цены посылки, а ответственность выше. Занижать стоимость товара также нет смысла: если нужно перевезти iPhone и вы указали стоимость в 10 рублей, то при повреждении смартфона вы и получите компенсацию в 10 рублей». В случае повреждения доставки курьер тоже отвечает в пределах указанной стоимости: «Именно поэтому система просит свободных курьеров проверять содержимое доставки в момент взятия».

— Ряд сервисов «такси» прославился тем, что поездки обходятся дешевле, чему у традиционных перевозчиков. Xytki тоже выгоднее курьерских служб?

— У нас идет градация цен по весу — первый килограмм стоит практически как у других служб, зато дальше разница увеличивается в нашу пользу. Чем товар тяжелее, тем выгоднее перевозить у нас — это правило действует примерно до 9 килограмм груза. Если вес больше, то доставлять товар будут только на автомобиле, а если легче, то курьер может хоть на общественном транспорте или велосипеде привезти. Мы не ограничиваем людей: как им удобно, пусть так и работают. На сегодняшний день система не примет заказ на вес выше 15 килограмм. Холодильник наши курьеры не повезут. Для этого есть другие службы.

Большинство курьеров Xytki — студенты, которые совмещают работу с учебой: «В студенчестве, по себе помню, всегда искал подработки, и курьерские поручения хорошо для этого подходили. Также с нами сотрудничают творческие люди — музыканты, например. Пишут композиции для души, но зарабатывать этим тяжело, а тут полдня поездил по городу — и уже есть деньги на репетицию, поход в магазин за продуктами».

Пока что сервис работает только по Минску, и стоимость доставки от расстояния не зависит. В ближайших планах — расширение на область и в дальнейшем на республику. Сергей говорит, что уже есть спрос на перевозку товаров до райцентров. Сервис работает с физлицами: если, допустим, ребенок забыл ключи от дома, а вы на работе, то чтобы он не ехал к вам один через весь город, можно передать ключи через курьера.

— Именно для физлиц я таких сервисов в Минске, к слову, не встречал. У меня бывали ситуации, когда нужно было передать что-нибудь человеку, но сам ты должен был срочно уезжать. А тут просто отдал вещь курьеру, и он отвез ее получателю.

На срочную доставку курьеру отводится два часа, но обычно посылки привозят раньше: «Мы уже выполнили около трехсот заказов, и сроки ни разу не срывали. Уж поверьте, двухчасовая пробка для нашего города — явление чрезвычайное, и уложиться в дедлайн можно всегда. Люди, кстати, радуются именно оперативности нашей службы: большинство заказов доставляется через 40—60 минут. Сейчас доступно около 50 курьеров — кто-то работает целый день, кто-то полдня. Заказы есть всегда, поэтому если человек хочет заработать, он может это сделать. Для Минска такие услуги уникальны: подтягиваются интернет-магазины, доставок от физлиц тоже становится больше».

— Есть ли у людей недоверие к новому сервису? «Вдруг обманут, без денег оставят» и так далее.

— Да, мы с этим столкнулись и при запуске другого проекта. Люди видят, что все хорошо, но ждут подвоха. Здесь чуть проще по сравнению со вторым сервисом — есть оплата наличными. Народ почему-то очень не любит банковские карты — это ведь уже и широко распространено, и удобно, но барьер сохраняется. Доставку через Xytki всегда оплачивает отправитель: это можно сделать либо наличными, передав их курьеру, либо путем безналичного расчета через сайт. Мы хотели сделать предельно простой сервис, и пока это получается — запутаться тут невозможно. Так что недоверие новых клиентов быстро исчезает.

Пассажирские перевозки Сергей не рассматривает: «Должна быть четкая градация. Сейчас в сознании человека одни сервисы связаны с такси. В случае с Xytki мы хотим таких же ассоциаций, но касательно доставки товаров».

Сервису сейчас не хватает самого главного — приложения для смартфонов. Сергей говорит, что это нужно не столько отправителям, сколько курьерам — работать с мобильной версией сайта им все же не очень удобно. Программа уже разрабатывается, и после ее появления аналогий с Uber станет еще больше: теперь перевозчикам нужно самим планировать дорогу, а в приложение можно будет встроить карты с прописанным маршрутом. В дальнейшем разработчики планируют вклиниться в сегмент грузоперевозок: если сейчас упор делается на легкие посылки, то в дальнейшем через Xytki можно будет даже переезжать из одной квартиры в другую.