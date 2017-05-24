Задержан бывший председатель Климовичского райисполкома? 24.05.2017, 21:34

Разговоры о прежнем руководителе района не утихают уже который день.

Весь май Климовичи будоражат слухи, связанные с задержанием правоохранительными органами бывшего председателя Климовичского райисполкома Виталия Гришанова. Разговоры о прежнем руководителе района не утихают уже который день, пишет 6tv.by.

Виталий Леонидович Гришанов возглавлял Климовичский райисполком шесть лет, с 2004 по 2010 год. После работал в столичном облисполкоме и Слуцке, последнее место работы — директор УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов».

Официально в его нынешнем положении ничего не изменилось. Откуда же возникли настойчивые слухи, что в настоящее время у Виталия Гришанова какие-то неприятности? Как хорошо известно, такие разговоры не появляются на пустом месте. И, судя по всему, что-то на самом деле произошло.

В как пишет городской портал Борисова «Обо Всем в Борисове». В новостной заметке «Незаменимых нет» от 4 мая: «… правоохранительными органами задержан директор мелькомбината (торговая марка «Уладар»), правда, официальной информации еще нет, и на сайте предприятия еще значится Гришанов Виталий Леонидович».

Данная новость до сих пор не опровергнута. Ввиду того, что она привлекла значительное общественное внимание.