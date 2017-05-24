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Спустя год «Белавиа» снова будет летать в Ереван

  • 24.05.2017, 21:58

Рейс из Минска в столицу Армении будут выполнять дважды в неделю.

«Белавиа» снова начнет летать в Ереван после перерыва в один год. Рейс из Минска в столицу Армении (аэропорт Звартноц) будут выполнять дважды в неделю: по средам и воскресеньям, сообщают в пресс-службе авиакомпании, передает tut.by.

Вылет из Минска — в 22.40 в среду и воскресенье, прилет в Ереван в 02.45 по местному времени на следующий день. Из Еревана самолет будет вылетать в 03.35 по понедельникам и четвергам, прилет в Минск — в 05.45.

Время в полете — 3 часа 10 минут.

На рейсы планируют ставить Embraer 175 на 76 кресел. Билеты в одну сторону — от 114 евро (из Минска в Ереван) и от 152 евро (из Еревана в Минск), включая таксы и сборы. За полет туда-обратно — от 226 евро, включая таксы и сборы.


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