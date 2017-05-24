В Жодино белорусов поженили на БелАЗе 24.05.2017, 22:24

Фото: mlyn.by

Сотрудники автозавода узаконили свои отношения прямо на карьерном самосвале.

Необычная церемония бракосочетания прошла в Жодино. Молодожены обменялись клятвами верности и кольцами прямо в ОАО «БЕЛАЗ» — на карьерном самосвале. Подобное мероприятие — первое за 69-летнюю историю предприятия, пишет mlyn.by.

Так совпало, что главными участниками события стали молодые работники БелАЗа инженер-конструктор УГТ Артем Талашко и инженер-технолог УГТ Кристина — ныне тоже Талашко. Молодые люди подружились еще три года тому, когда Кристина училась на 3-м курсе машиностроительного факультета БНТУ. Однажды она не сдала сложный экзамен.

— Мне подсказали человека, который бы помог подготовиться к пересдаче. Им оказался Артем, — вспоминает Кристина. — Потом периодически я обращалась к нему за советами по учебе. Подумать не могла, что это мой будущий муж, — смеется новоиспеченная жена. — После получения диплома по распределению попала в Жодино — так мы с Артемом случайно оказались рядом. И даже день рождения у нас с ним совпал!

Молодожены говорят, что испытали настоящий шок, когда в Жодинском загсе предложили их расписать не просто на территории завода, а на верхней площадке карьерного самосвала — такого в Жодино еще никто не проводил.

— Мы сразу же согласились, но до конца не верили, что все получится, — признался Артем. — Подобная церемония очень необычная. Думаю, некоторые наши молодые коллеги с удовольствием расписались бы таким образом.

— Теперь в Жодино может появиться еще одно популярное место для выездных регистраций брака, — считает директор отдела ЗАГС Жодинского райисполкома Марина Кухто. — Идея провести церемонию на предприятии, о котором знает весь мир, появилась у нас еще в феврале. Если предложения руки и сердца на «БЕЛАЗах» делают уже давно, то почему бы не провести такую необычную регистрацию. С этой инициативой мы пошли к руководству автомобильного завода. И нас сразу поддержали. Сказали: «Давайте попробуем!». Специально к этому торжеству придумали сценарий.

Пока неизвестно, когда подобную церемонию смогут провести другие молодожены. Но сами жодинцы хотят, чтобы расписываться на БелАЗах приходило как можно больше молодежи. «Пусть у нас будет много таких необычных свадеб и пусть про них в интернете пишут! Тогда про Жодино во всем мире будут говорить!» — уверены местные жители.