КХЛ сократила состав участников на два клуба 24.05.2017, 22:44

В новом сезоне в чемпионате не примут участие «Медвещак» из Загреба и «Металлург» из «Новокузнецка».

Сегодня состоялось заседание совета директоров КХЛ, на котором были утверждены основные направления развития Континентальной хоккейной лиги и состав участников следующего чемпионата, сообщает официальный сайт КХЛ.

В сезоне-2017/18 состав участников чемпионата КХЛ сократится на две команды.

В связи с тем, что хорватский «Медвешчак» из Загреба не подал соответствующие документы для участия в следующем сезоне, а новокузнецкий «Металлург» замкнул рейтинг клубов по всем параметрам, члены совета директоров утвердили состав участников следующего чемпионата КХЛ без этих команд.

В минувшем сезоне «Медвешчак» после утраты шансов на выход в плей-офф устроил массовую распродажу игроков и еле наскребал хоккеистов для участия в матчах на финише регулярного чемпионата.

Новокузнецкий «Металлург» из-за нехватки финансирования полностью отказался от легионеров, за команду выступали в основном молодые игроки, и она заняла последнее место в лиге. Упала и посещаемость матчей команды.

Но в то же время Новокузнецк считается кузницей талантов и регулярно поставляет способных игроков для более состоятельных клубов КХЛ.

Дмитрий Чернышенко, президент КХЛ:

— Стратегическое планирование — важный элемент функционирования современной спортивной лиги. Направления среднесрочного развития КХЛ начали разрабатываться еще осенью прошлого года в связи с успешной реализацией стратегии, принятой в феврале 2015-го. Нам удалось собрать и проанализировать огромный объем информации и мнений различных представителей хоккейной общественности. Это позволило сформировать концепцию, которая получила одобрение со стороны Правления и Совета директоров и к концу года будет представлена в формате полновесной стратегии на период до 2023 года.