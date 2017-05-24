Почему из Оршанщины не удастся сделать конфетку 24.05.2017, 22:56

Фото: government.by

Показываем на примере кондитерской фабрики «Сладкая страна».

Накануне десант высокопоставленных чиновников Совмина посетил Оршанский район. Возглавляемая премьер-министром Андреем Кобяковым правительственная делегация посетила ряд предприятий региона. Во время этой VIP-инспекции звучали заявления, на которые «Салідарнасць» решила обратить внимание. Главным образом потому, что они дают ответ на вопрос, почему из Оршанского района вряд ли получится сделать конфетку, как того пожелал уроженец региона №1.

Некоторые из заявлений, словно списанные со страниц учебников по экономике, звучали достаточно крамольно.

Так, первый зампредседателя Оршанского райисполкома Сергей Пац рассказал, что местные власти понимают, что «упор нужно делать на развитии малого и среднего бизнеса, потому что частный бизнес более гибко реагирует на изменения в экономики Беларуси и мира».

— Мы видим перспективу в создании малых предприятий — до 100 человек. В их создание нужно привлекать как иностранный, так и белорусский капитал, — цитирует чиновника БелТА.

Министр экономики Владимир Зиновский рассказал о проблеме, которая вряд ли присуща только лишь оршанским предприятиям:

— Надо стремиться к компактности, содержать большие территории предприятий затратно. Чтобы уменьшить себестоимость новой продукции, необходимо избавиться от неэффективно используемых площадей, передав их малому бизнесу. Либо нужно принять план экономического развития региона, где было бы определено, как задействовать эти площади.

Возможно, эти слова и могли бы заставить чаще биться сердца сторонников рыночных преобразований, но тут слово взял глава правительства.

Посещая филиал «Сладкая страна» государственной кондитерской фабрики «Витьба», Андрей Кобяков выслушал руководство предприятия. По словам управленцев фабрики, продукция «Сладкой страны» занимает около 10% внутреннего рынка, что, по их мнению, может быть вызвано сложностями реализации товаров через торговые сети.

Премьер-министр на это заметил, что «без продуманной рекламной кампании, выстроенной тактики продвижения товара существенно увеличить продажи продукции «Сладкая страна» не сможет».

— Вы должны понимать, что лояльность должна завоевываться. Конечно, мы займемся тем, чтобы вас не дискриминировали. Дискриминации нашего производителя на полках торговых сетей не должно быть, но и вы должны быть узнаваемы, соответствовать рынку, на котором продвигаете продукцию, — подчеркнул глава правительства.

В том, что правительство поможет филиалу госпредприятия (в цивилизованном мире это называется протекционизмом), сомневаться не приходится. Будет ли от этого толк — другой вопрос. Найти ответ на него можно, изучив историю попавших под крыло кондитерских фабрик «Спартак» и «Коммунарка».

Декларируя на словах развитие частного бизнеса, власти недвусмысленно дают понять, что и от поддержки госпредприятий они не отказываются.

Это и есть ответ на вопрос, почему очередной проект властей, скорее всего, ждет закономерный финал. Независимые эксперты не первый год твердят о том, что лишь частный бизнес может быть эффективным. Что государство как собственник таковым не может быть по определению. Но власти с завидным упорством продолжают наступать на грабли. На очереди новенькие, made in Орша.