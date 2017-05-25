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«Манчестер Юнайтед» впервые в истории выиграл Лигу Европы

  • 25.05.2017, 7:46
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В финальном поединке английский клуб «всухую» обыграл «Аякс» — 2:0.

«Манчестер Юнайтед» впервые в истории выиграл Лигу Европы. В финальном матче розыгрыша-2016/17 английский клуб обыграл «Аякс» — 2:0. «Манкунианцы» завоевали не только почетный трофей, но и путевку в Лигу чемпионов-2017/18, сообщает pressball.by.

«Аякс» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2

Стокгольм. «Френдс Арена». Начало — в 21.45.

Судья — Дамир Скомина (Словения).

«Аякс»: Онана — Фелтман, Санчес, де Лихт, Ридевалд (де Йонг, 82) — Клаассен (к), Шене (ван де Бек, 70), Зийех — Траоре, Дольберг (Кампуш, 62), Юнес.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро — Валенсия (к), Смоллинг, Блинд, Дармиан — Андер Эррера — Мата (Руни, 90), Феллайни, Погба, Мхитарян (Лингард, 74) — Рэшфорд (Марсьяль, 84).

Голы: 0:1 — Погба (18, пас — Феллайни). 0:2 — Мхитарян (48, пас — Смоллинг).

Предупреждения: Мхитарян, Феллайни, Фелтман, Юнес, Мата, Ридевалд.


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