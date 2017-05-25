Чиновник о Лукашенко: А чего вы хотели, у него закончился золотой запас 5 25.05.2017, 7:54

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Диктатор напоминает атамана-самозванца из известной комедии.

«Когда благоустроят захоронение 10000 узников концлагеря в Дроздах? Куда расходуются отчисления на капремонт? Как заставить чиновников работать?», - эти и многие другие вопросы обсудили жители Центрального района Минска с оппозиционным активистом Николаем Козловым, сообщает сайт ucpb.org.

В мероприятии приняли участие люди, поддержавшие инициативу оппозиции по благоустройству массового захоронения на месте концлагеря в Дроздах, и минчане, которых не устраивает бездействие и равнодушие сегодняшней власти.

Николай Козлов отметил, что чиновников, которые не избираются, а назначаются из числа сторонников действующей власти, трудно заставить честно работать. Для этого требуется давление общественности и СМИ.

Благоустройство захоронения в Дроздах может служить примером, когда коллективное обращение граждан, активное участие оппозиции и освещение проблемы в прессе дали положительный результат.

Один из участников встречи, пожилой мужчина, рассказал, что был ребенком во время войны, но помнит, что его отца едва удалось вызволить из лагеря в Дроздах. Немцы задержали его, по внешности определив, что он еврей. Помогли соседи – подтвердили, что он русский и уговорили отпустить. Всех евреев в лагере определили в сектор «иуда», а позднее перевели в гетто – оттуда уже не было спасения.

Кроме того, участников встречи волнуют проблемы капремонта их домов, на который ежемесячно в течение многих лет перечисляются немалые деньги, но, когда приходит время ремонтировать дома, оказывается, что средств недостаточно.

- Наш дом начали ремонтировать, - рассказывает один из пришедших. – Не просто капремонт, а с модернизацией. А на деле? Какая там модернизация? Самый дешевый вариант ремонта, какой только может быть. Одну стену дома утеплили, а на остальные стены – денег нет.

Куда же они исчезают, и как добиться прозрачности распределения денег?

Разговор с чиновником шокировал заявителей: «Вам нужен ответ? Не переживайте. В положенный срок мы напишем вам ответ. Ждите!» А в неофициальном разговоре: «А чего вы хотели? – У «батьки» закончился золотой запас. А ведь где-то надо брать!»

Большинство проблем, с которыми люди обращаются к власти, не решаются, или решаются не в пользу граждан. Сегодня чиновнику проще не работать, чем проявить инициативу и навлечь на себя гнев начальства.

Поэтому необходимо объединяться, проявлять больше активности, привлекать внимание СМИ к проблемам дома, двора, района, города. Объединенная гражданская партия готова в этом помочь.