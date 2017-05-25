Оставленный без присмотра ребенок порвал купюры на сумму $7 тысяч 25.05.2017, 8:30

Курьезный случай произошел в семье бизнесмена из китайской провинции Шаньдун.

Пятилетний ребенок, которого оставили без присмотра в городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая, быстро нашел себе занятие.

Энтузиазм исследователя привел его к шкафчику с отцовскими вещами, среди которых находились и 50 тыс. юаней, пишет belta.by.

К сожалению, в таком возрасте трудно оценить значимость этой суммы (а это более 7 тысяч долларов США в эквиваленте).

Поэтому ребенок не нашел ничего лучше, чем рвать их на мелкие кусочки. Новое занятие оказалось столь увлекательным, что ему удалось изорвать весь запас родителя.

После того как отец мальчика, бизнесмен по фамилии Гао, обнаружил результаты детской шалости, он решил обратиться в банк. Мужчина скрупулезно собрал все обрывки и отнес их в банк, в надежде получить новые купюры. Однако в его просьбе было отказано.

Мужчине предложили столь же скрупулезно склеить все купюры и в этом случае их могли бы обменять. Гао попытался склеить купюры, но все они были номиналом по 100 юаней и к тому же изорваны не напополам, и даже не на четыре части, а тщательно измельчены и перемешаны. Это вынудило «счастливого» отца отказаться от задуманного.