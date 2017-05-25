Что бывает, когда милиция говорит нецензурные слова 2 25.05.2017, 8:41

Система МВД в Беларуси гниет с головы.

Свой поход в отделение милиции Галина Логацкая запомнит надолго. Там по отношению к ней заместитель руководители отделения – полковник Николай Руцкой и его подчиненный Михаленок– не только применили физическую силу, но при этом еще и грязно ругались.

Женщина записала все на диктофон

«Всегда не нравилось, что их «ментами» зовут, заступалась, как же без их тяжелой службы. Но сейчас кардинально изменила мнение после этого инцидента, потеряла веру», – рассказала Галина «Белсату».

Логацкая писала жалобы на действия милиционеров в Следственный комитет и прокуратуру. Первая попытка результата не дала, но во второй раз проверка выявила факты грубого и нетактичного поведения со стороны прапорщика Михалeнка. Именно диктофонная запись стал основанием для такого решения:

При этом заключение судебно-медицинской экспертизы о гематомах так и осталось без внимания проверяющих. А Михаленок отделалася тем, что его просто лишили премии.

«Одна структура всегда будет покрывать другую»

Бывший сотрудник милиции Дмитрий Ковш, который сейчас живет в Польше и экстрадиции которого добиваются власти Беларуси, говорит, что такое наказание считается в органах самым мягким.

«Все проверки во внутренних органах носят формальный характер, одна структура будет всегда покрывать другую. Это государство – единый механизм», – объясняет Дмитрий.

Рыба гниет с головы

Чего ожидать от рядовых работников в погонах, когда неприлично ведут себя даже большие начальники? Бывший министр МВД Владимир Наумов известен своей нецензурной бранью. Случаи, когда милицейское начальство начинает сквернословить – частые. Как пример – известный матершинник, бывший начальник минской милиции Игорь Евсеев.

Любят матюки, любят и кулаки

Количество роликов на «Youtub’е», где люди в погонах избивают невооруженных белорусов – десятки и сотни, а количество примеров, когда они отвечают за свои жестокие и неправомерные действия, – единицы.

На акциях оппозиции у милиционеров вообще развязаны руки. Если массовые мероприятия с политическим контекстом, то физическое насилие списывают позже на правомерность применения силы. Они знают что в практике суда таких не привлекают к ответственности, некоторые даже ради развлечения это делают, некоторые – потому что был приказ

Официальная статистика говорит о 65-ти процентном уровне доверия органам внутренних дел. Но мягкие наказания правонарушителей в погонах, как в деле Галины Логацкай, наверняка будут дополнительно портить и эту невысокую цифру.

В Московском РУВД считают иначе

Учреждение решило прекратить административное дело в отношении старшего прапорщика Михаленка по статье «Мелкое хулиганство». Коллеги любителя потаскать женщину за волосы посчитали, что у того не было умысла нарушения общественного порядка.