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В рейтинге открытых данных Беларусь оказалась между Кот - д'Ивуаром и Бангладеш

  • 25.05.2017, 8:50

Данные международной организации Open Data Barometer подтверждают: многое в стране делается непрозрачно.

В рейтинге открытых данных Беларусь оказалась на 93 строчке из 115.

В данном рейтинге Беларусь набрала 11 очков из 100 возможных, сообщает Thinktanks.by.

Кстати, у Великобритании, которая заняла первое место - именно 100 очков. У находящейся на второй позиции Канады - 90, а у Франции. очутившейся на третьей строчке, - 85.

Open Data Barometer (ODB) – международный рейтинг, который определяет состояние развития открытых данных 115 стран. Показатели сведены к трем индексам: готовность, реализация и оценка влияния системы открытых данных. Каждый из показателей оценивается по 100-балльной шкале.

У Беларуси готовность составляет 27 баллов, реализация - 10, а оценка влияния системы открытых данных - 2 балла.

Россия в рейтинге заняла 25 строчку, Украина - 44-ю, Польша- 46-ю, Латвия – 53-ю.


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