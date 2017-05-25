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Армию Израиля хотят вооружить «супер-танками»

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  • 25.05.2017, 8:56

Генералы сравнивают разработку новых образцов танка с квантовым скачком в физике.

На конференции International Ground Warfare & Logistics был представлен эскиз необычной боевой машины, пишет belta.by.

Дело в том, что для армии Израиля разрабатывают небольшой танк с экипажем всего из двух человек.

Мини-танки являются составной частью общеармейской программы Carmel, в рамках которой разрабатываются перспективные модели боевых машин.

Над созданием небольших танков трудятся специалисты из крупнейших фирм Израиля - IAI, Rafael и Elbit Systems.

Первоначально будет разработана универсальная платформа, которую можно будет использовать в качестве основы для саперных, инженерных, санитарных машин и, разумеется, танков.

Благодаря наличию автоматики численность экипажа не превысит двух человек. Перспективный танк сможет вести бой как на открытых участках, так и в городских условиях.

Бригадный генерал Диди Бен-Йоаш, руководитель подразделения Future Combat Vehicle при Минобороны Израиля, сравнил разработку данных образцов с квантовым скачком относительно имеющихся сейчас на вооружении боевых машин.


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