Алексей Андронов: Для болельщиков «Ростова» белорус Калачев практически икона 25.05.2017, 9:08

Алексей Андронов

В социуме российского футбола нет человека, который бы не уважал белорусского легионера.

Известный российский комментатор Алексей Андронов в интервью pressball.by рассказал, за что в России уважают Тимофея Калачева.

- Какого белорусского легионера ты бы особо выделил?

- Сложно сказать однозначно, но в социуме российского футбола нет человека, который бы не уважал Калачева. За преданность футболу, за то, что никогда не гнался за более длинным рублем. Человек абсолютно на своем месте. Для болельщиков «Ростова» он практически икона.

Притом, что Тимофей уже не молод...

- Послушай, однажды в Милане я был свидетелем, когда команда выиграла шестой матч в Лиге чемпионов и устроила по этому случаю вечеринку в ресторане, который принадлежит Дженнаро Гаттузо. Меня пригласил туда Каха Каладзе. Мы там сидели, и я лично видел, КАК пьет водку Паоло Мальдини. Ему было под 40, что ли. Это было до финала с «Ливерпулем». Не мешало же человеку играть. Давай посмотрим на Ягра, которому 44 и он бьет все рекорды в НХЛ. Притом, что несколько лучших лет, с точки зрения спортивного возраста, он провел в «Авангарде».

Был один матч, который значительно перевернул мое отношение к Калачеву. Он проходил два или три сезона назад, когда «Локомотив» при Смородской был очень близок к чемпионству. У них оставался матч с «Ростовом». Вся страна была уверена, что «Ростов» этот матч отдаст. Калачев забил гол, и его реакция была такая... Реально думал, что сейчас он от радости начнет есть газон. Во-первых, все сразу стало ясно с матчем, во-вторых, они пустили «Локомотив» под откос. А Калачев сыграл невероятно в той игре. Это подкупает.